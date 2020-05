Drama y angustia durante 4 años de madre que busca a su hijo

Orizaba, Ver.- Desde hace cuatro años, la señora Oliveria Sánchez Maldonado busca a su hijo Gerardo Esteban Coxcahua Sánchez, quien desapareció en junio de 2016.

La afligida madre recuerda que la última vez que vio a su hijo, de 48 años y quien trabajaba como albañil, fue el 5 de junio, días antes de su desaparición el 18 de junio de ese año.

Oliveria Sánchez Maldonado, madre de desaparecido/ Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

“Yo no di parte pronto, dilató como dos meses porque yo lo esperé, a ver si llegaba, pero ya no llegó; entonces por eso di parte a las autoridades para que lo buscarán”, dijo y apuntó que la denuncia la presentó en Ixhuatlancillo, municipio donde residía y en donde desapareció, pero hasta ahora no hay avance en la investigación.

Añadió que, debido a ello, la autoridad turnó el caso a la Fiscalía Regional de Orizaba, donde le dijeron que fuera a Córdoba pues se trata de la desaparición de una persona.

Doña Oliveria, quien se desempeña como comerciante dijo que a pesar de que está por cumplir 61 años, no dejará de buscar a su hijo, incluso ahora con las limitantes que hay a consecuencia de la emergencia sanitaria.