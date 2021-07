Duarte contrató empresas vinculadas al software de espionaje Pegasus: Secretaría de Hacienda

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que el gobierno de Veracruz durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, contrató empresas vinculadas con el software de espionaje Pegasus.

Durante la conferencia de prensa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que los gobiernos de Veracruz y del Estado de México, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y otras dependencias contrataron a empresas relacionadas con este sistema.

Detalló que en estos hechos estaría involucrado el grupo Tech Bull, “una empresa con características de fachada que contrató en 2014 con la PGR, particularmente con Tomás Zerón (ex titular de la Agencia de Investigación Criminal) el software Pegasus para espionaje telefónico”.

“De los periodos de 2012 a 2018 en todas las empresas vinculadas con este grupo particularmente, la PGR, Veracruz, con Javier Duarte y el Estado de México. Cabe señalar que Banobras tiene contrataciones con estos grupos. Las contrataciones concluyen el 31 de diciembre de 2018. Estos grupos no han sido contratados”, expuso.

De forma general, indicó que se realizó un contrato por 32 mil millones de dólares desarrollado por NSO Group.

“Tech Bull es una empresa con poco tiempo de constitución. Se tiene información que se realizaron compras de equipos que finalmente el grupo Tech Bull reconoce que envía recursos a esas empresas a su vez a Israel e Italia. No solamente se trata de montos incongruentes, sino que operan con cuentas concentrados del gobierno federal, montos muy superiores, actos de corrupción”, dijo.

Manifestó que los montos contratados reflejan un total de depósitos por 5 mil 914 millones de pesos y 2 mil 889 millones de pesos en retiros.

“Entre las empresas beneficiadas está grupo Balam, que tuvo depósitos en más de 910 millones de pesos y el grupo Tech Bull de 527 millones de pesos”, expuso.

Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el espionaje se fue perfeccionando a partir de una etapa nueva que inició con el extitular del Ejecutivo federal Carlos Salinas de Gortari.

“Todo esto tiene que ver con el antigua régimen, eran las prácticas para tener control, para intimidar, manipular, para imponerse, esto fue un distintivo durante todo el periodo neoliberal, prácticamente de todos los gobiernos, incluso desde antes”, expresó.

Mencionó que no sólo era una práctica que se llevaba a cabo desde el gobierno Federal, sino también en los estados, “todo esto debe desaparecer, eso es lo más importante, la no repetición, que ya no se espíe a nadie”.

Puntualizó que ante este tipo de actos es importante la investigación que se hizo a nivel mundial sobre el espionaje en México y otros países.

“Nadie debe ser espiado, se debe respetar a los opositores y los sistemas de inteligencia tiene que estar orientados a la defensa y protección de la seguridad de los estados, la seguridad nacional para garantizar la paz, la tranquilidad, enfrentar a la delincuencia organizada, no puede utilizarse el espionaje con propósitos políticos”, agregó.