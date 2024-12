Dueña del hotel La Sirena en Veracruz pide justicia por daños a su patrimonio [Fotos]

Veracruz, Ver.- La dueña del hotel la Sirena en Veracruz, María Elena Bretón de la Cruz pide la intervención de las autoridades para obtener justicia tras denunciar daños y robos en su propiedad, la cual ofreció en arrendamiento por algunos años pero el inquilino se negaba a entregar y la dejó destruida.

La mujer de 75 años, explica que hace 45 años se hizo de esta propiedad ubicada en la esquina de Gómez Farias y Serdán, pero luego de una depresión por la pérdida de su hija accedió a alquilar el lugar a un tercero.

Dijo que el contrató venció en agosto del 2023, sin embargo, logró recuperar la propiedad hasta agosto del presente año, dado que el arrendatario se negaba a salir del lugar.

Hotel fue entregado en ruinas

Mencionó que el hotel, el cual fue centro de esparcimiento para decenas de personas que disfrutaban del danzón, se le entregó hecho pedazos y con millonarias deudas; tan solo de agua y energía eléctrica se deben más de 400 mil pesos.

Acusó que la persona que alquilaba desmanteló el hotel y presuntamente se robó camas, aires acondicionados y mobiliario, además de causar daños estructurales que ascienden a casi 12 millones de pesos.

Explicó que cuando quiso proceder legalmente, el arrendatario presentó una denuncia contra ella por un presunto despojo, a pesar de que contaba con los documentos de que el contrato de arrendamiento venció en el 2023.

“Yo le pido a las autoridades que me ayuden, ya recupere mi propiedad, pero aunque soy la victima estoy denunciada ante la autoridad, soy una mujer mayor, que quiero seguir trabajando, mi hotel por el que tanto trabaje se está cayendo a pedazos, el señor que alquilo abusó de mí, yo le di la confianza en ese momento me sentía deprimida por la pérdida de mi hija murió de cáncer y hace 22 años también perdí a otro hijo que nunca encontré justicia”, externó.

La mujer presentó una denuncia penal bajo el expediente 1020/22 en el juzgado Cuarto, pidiendo a las autoridades que agilicen las investigaciones contra el denunciado por los delitos cometidos.

“El robar, el que me saqueó todo, saqueó todo el hotel, no ha pagado rentas caídas y está en pésimas condiciones, el señor debe más de 12 millones de pesos, la verdad está totalmente destrozado, no sé qué hacer, cómo hacer porque le cortaron la luz”, dijo.

Hasta hace dos décadas, el hotel la Sirena además de dar servicio al turismo fue un lugar donde se realizaban bailes de danzón.

Su propietaria, María Elena Bretón ha sido una luchadora social, luego de que en el 2001 perdió a un hijo en condiciones que nunca fueron aclaradas y aunque pidió justicia a las autoridades, su caso nunca fue resulto, más tarde en el 2016 encabezó varias marchas para pedir justicia para su nieta Daphne, víctima de presunto abuso sexual por parte de cuatro jóvenes de alta posición económica de Veracruz.