Dueños de verificentros van por el negocio: Gobernador

Xalapa, Ver.-El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez criticó que algunos dueños de verificentros estén mostrando falta de conciencia con los cambios realizados en la forma de realizar los pagos por ese servicio con lo pareciera que “un negocio de mucho dinero estaba detrás”.

Afirmó que con los cambios realizados se tocaron intereses de algunos dueños de verificentros o centros de verificación, pero subrayó que es necesario tomar medidas que prevengan el deterioro de la salud de la población.

Explicó que no se vale que se emitan hologramas a vehículos que contaminan, “si no lo quieren entender los verificentros, entonces cuál es su función, a qué le tiran, es triste que se opongan a esa medida, van por el negocio, quiere decir que no hay conciencia social”.

Local Dueños de Verificentros no quieren que Sefiplan cobre

Lamentó que haya empresarios que antepongan sus ingresos a beneficiar a la población, “eso quiere decir que si se oponen algo hay, un negocio de mucho dinero estaba atrás de ese intercambio de hologramas que nadie supervisaba”.

“Ya he insistido, se trata de otra forma de cobro, sí hay resistencia de los verificentros, entendible, es un cambio, hay que capacitar al personal al que hacer y ya me reuní con un par de ellos y me dijeron que lo único que faltaba es establecer cuánto va a corresponder a su ingreso”, dijo.

Señaló que no tienen de qué preocuparse si están actuando bien, pero si ha habido corrupción, “si cobraban hologramas sin hacer el servicio entonces sí tienen de qué preocuparse porque no se va a permitir”.

Aclaró que su gobierno no cerrará ningún verificentro ni centro de verificación, sino que buscarán los acuerdos para que los servicios se hagan bien y se vayan incorporando a la nueva normatividad.

“El pago simplemente lo toma hacienda y se les da exactamente lo que antes les correspondía por el servicio de verificación, no va a haber más en eso”, abundó.

Reconoció que tuvo una reunión con los verificentros y se advirtió que no hay marcha atrás pero que habrá una revisión para especificar que su ingreso seguirá siendo el mismo por el servicio de verificar.

“Qué sucede que el decreto no lo dice, hablé con el secretario Lima para que quedara estipulado en algún lado y ya me comentó que sí, va a estar estipulado en las reglas de operación que surgen después de que se publiquen las modificaciones a la ley”, dijo.