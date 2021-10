Duerme con boa y convive con tarántulas; "no son malas"

Jaime Ignacio López Muñoz desde hace casi siete años tiene serpientes y tarántulas en su recámara, mascotas peculiares que alimenta con ratas y cucarachas.



La que más tiempo tiene con él, es una boa constrictor que adquirió su familia a través de una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) registrada ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

A sus mascotas las alimenta con ratas y cucarachas / Foto: cortesía | Jaime Ignacio López

Expuso que, dado que la boa puede llegar a alcanzar hasta 2 metros como rango estándar, requieren de un terrario que sea al menos el doble de su tamaño, lo suficiente como para que se pueda estirar por completo, además de que necesita agua, parámetros de humedad y temperatura.



“En el caso de las boas son ligeramente arbóreas, sobre todo cuando son jóvenes entonces necesitan un lugar para trepar, la tengo en mi cuarto en este caso y requieren de un terrario especial y deben estar con temperatura especial que se puede usar para esto focos térmicos, una planta térmica, y un termohigrómetro para poder pedir la temperatura y la humedad”, dijo.



Cuando era joven comía ratones pequeños y actualmente come ratas de 500 gramos y conejos jóvenes, para lo que también existe un procedimiento a seguir dado que no se les debe dar animales vivos.



Jaime estudia el séptimo semestre de la licenciatura en Biología en la Universidad Veracruzana, además de la boa, tiene siete tarántulas de dos especies: arbóreas y terrestres que requieren también terrario, sustrato y un lugar con parámetros de temperatura y humedad.

Jaime destaca que es importante que esos animales sean adquiridos de manera legal / Foto: cortesía | Jaime Ignacio López

Proyecto ARPA

Destacó quepara evitar un mal uso. Los precios de éstos pueden variar, y puede ir desde los 800 y hasta los 50 mil pesos dependiendo de la serpiente que se trate y las tarántulas oscilan entre los 150 pesos hasta los 3 mil.



Lourdes Jiménez Mora del proyecto de Asociaciones para el Respeto y Protección Animal (ARPA) dijo que en el estado no existe una regulación “bien hecha” de la venta de animales exóticos.



“Y animal exótico puede ser cualquier animal que no sea, digamos endémico, lo que para nosotros puede ser un animal muy común, en otros lugares es exótico, y desafortunadamente a pesar de que hay algunos tipos de regulaciones para control, no son los suficientemente fuertes y la gente puede estar trayendo animales de cualquier lugar y eso genera un gravísimo problema porque mucha gente termina dejándolo, lo suelta donde sea y se puede convertir en un problema muy grave”, dijo.

Lourdes Jiménez Mora, coordinadora del proyecto Arpa. Foto: René Corrales

Expuso que sí existen algunas reglas, pero,

“Por ello cualquiera que tiene 30 mil pesos, puede ir y comprar un oso, dónde lo va a poner, no sabemos; y el día de mañana pasa como hemos visto casos, de un hipopótamo que van y lo sueltan porque ya pueden tenerlo y así pasa con muchas otras especies porque no está regulado realmente quién puede y no ese tipo de animales, es mucho más común de lo que podemos pensar porque la gente todavía tiene la idea de que puede tomar cualquier especie y llevarlas con ellos simplemente porque les gusta y lo pueden pagar”.



Agregó que por ello es común ver en redes sociales a personas que presumen que compraron un tigre o gente que compra cucarachas de Madagascar sin que las autoridades y la ciudadanía en general pongan atención en ello.