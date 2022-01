Durante mi gobierno combatimos con energía a los delincuentes

Veracruz, Ver.- El exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares puso en claro que durante su gestión se combatió con seriedad y energía a los delincuentes en una estrecha relación con el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, Policía Federal, Procuraduría General de Justicia y el CISEN.

Luego de que el actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez se lanzó contra sus antecesores al señalar que durante sus gobiernos los grupos delictivos crecieron como los Zetas y el CJNG, Yunes Linares pidió al mandatario no hacer declaraciones sin aportar elementos ya que su única intención es lavar culpas.

"Hoy Cuitláhuac hizo una afirmación temeraria y absurda en contra nuestra, sin aportar ningún elemento, simplemente por decirlo y tratar de lavar culpas. No Cuitláhuac, durante mi gobierno combatimos con seriedad y energía a los delincuentes, en muy estrecha coordinación con el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Policía Federal, la entonces Procuraduría General de la República, el CISEN y todas las dependencias vinculadas al tema de seguridad pública", es parte del mensaje que posteo en su perfil social.

Argumento que desde que concluyó su gobierno se había mantenido bajo una conducta prudente y reservada al considerar que de esta manera aportaba a la estabilidad y desarrollo de Veracruz.

“Por eso no declaro, ni respondo comentarios ni señalamientos ligeros. Pero no quiero que mi silencio se lea mal, no por callar otorgo, simplemente callo. Llama la atención que hoy todos los fracasos se quieran justificar responsabilizando al pasado. No debe ser así, cada gobernante tiene su tiempo y su circunstancia: yo lo tuve y traté de cumplir”, sostiene

Insiste en que durante su gobierno no hubo acusaciones de abrirle la puerta a ningún grupo de delincuentes, sino que por el contrario, siempre se reconoció la eficiencia y rectitud con de su actuar.

“Soy un hombre serio, por eso no me presto a debates sin sentido, pero una acusación así no puede dejarse pasar, por el respeto y cariño que tengo a los veracruzanos y a las Fuerzas Armadas que nos acompañaron en esta lucha contra la delincuencia”, indica.