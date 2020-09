Durante pandemia por Covid-19, 20 menores han sido víctimas de violencia

La Procuradora estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Lutgarda Madrigal Valdés, dio a conocer que en lo que va de la pandemia por Covid-19 el Sistema DIF estatal ha dado atención a 20 menores víctimas de maltrato.

Indicó que dichos casos fueron atendidos de forma directa por el Sistema DIF, luego de recibir las quejas de parte de los sistemas municipales, organismos que son el primer contacto con los menores víctimas de algún tipo de maltrato.

Policiaca Bajo resguardo del DIF, 3 niñas encontradas en casa donde presuntamente se cometió abuso sexual

Sin embargo, descartó que el maltrato a los menores haya incrementado con el aislamiento por la pandemia.

“Cada municipio tiene un procurador municipal en el auxilio de las funciones, recibimos una base de datos semanal y reportamos a la dirección general, recibimos estos casos de maltrato. En el caso de los niños no (ha aumentado la violencia), considero que esta pandemia nos sirvió para tener una armonía familiar”, dijo.

Refirió que en algunos de los reportes atendidos los menores tuvieron que ser resguardados por el DIF Estatal mientras las denuncias continúan su curso.

Detalló que los casos han tenido lugar en municipios que han sido señalados como focos de violencia, entre ellos Veracruz y Tierra Blanca.

Pese a ello, alertó sobre la recepción de reportes falsos de violencia, tal como el que se registró el pasado 3 de septiembre en redes sociales, donde una joven denunciaba haber sufrido abuso sexual en la colonia Tabasco en Xalapa, la cual, resultó ser falsa.

“Hemos tenido algunos casos donde algunas notas de Facebook alertan y en ese momento nos constituimos en una visita domiciliaria y resulta que no hay tales niños, que no existen y que no hay tales casos, fue el caso de Xalapa”, expuso.