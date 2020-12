"Duré 2 meses con coronavirus, ahora tengo lagunas mentales"

Córdoba, Ver.- Su tiempo se detuvo el 20 de julio del presente año, pues es la fecha que recuerda a su hijo llevarla al Hospital Militar de Veracruz, ingresó a terapia intensiva pues debido al coronavirus estuvo en coma, por más de 20 días permaneció intubada y además sufrió un derrame cerebral que hoy le ha dejado estragos, Gloria León Torres es una de las afortunadas personas que logró vencer este virus.

En entrevista con la paciente originaria de Arboledas dijo empezó con tos y al otro día tuvo fiebre sin embargo, no le prestó mucha atención pues ella padece de los bronquios por lo que pidió a su hija darle un medicamento para controlarse pero al ver que no existía mejoría llegó al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) número 8, allí le realizaron la prueba de covid-19 la cual resultó positiva.

Su hija es Médico Cirujano Naval y le recomendó atenderse en el Hospital Militar de Veracruz, llevada por su hijo llegó al área de terapia intensiva donde le confirmaron nuevamente que padecía del virus y fue que ingresó a dicha área, “nunca pensé fuera un virus dañino, me dejó problemas de salud y secuelas, no lo consideré letal aunque ya se sabía que este era mortal, sentí confianza en los médicos que me iban a tratar”.

Narró que lo último que recuerda fue llegar al hospital con mucha temperatura y fue cuando el doctor que la recibió le dijo a su hijo que debían de intubarla a lo que ella respondió que no, pero al percatarse de su estado de salud su hija tuvo que intervenir y dar la autorización para ello y fue allí que "mi vida se detuvo por un tiempo".

De voz de sus familiares y médicos supo que estuvo en coma y tuvo un derrame cerebral derivado del Covid-19, estuvo 20 días con tubos en su garganta que le permitían poder alimentarse y respirar pues el virus complicó su respiración natural; fue atendida por varios especialistas como neurólogo, otorrinolaringólogo y médicos internistas que día a día monitorearon su avance en cuestión de salud pues cuando pudo “sacar” al virus de su cuerpo fue que la despertaron del coma en el que estuvo.

Doña Gloria dijo que sus hijos le manifestaron todo lo que tuvieron que pasar y que inclusive los doctores llegaron a decirles que tomaran la decisión de que si pasaba otro día más y no veían mejoría en ella considerarán desconectarla, “fue algo grave y tenso para mis hijos pues llegó el punto que les dijeron que si su mamá no despertaba la mañana siguiente era decisión de tenerme conectada o no pues no había mucho que hacer, esta situación nadie la esperaba y es difícil de decidir y más para unos hijos, ellos me decían no nos vuelvas a hacer esto pero no fue mi decisión”.

Cuando despertó no imaginó todo lo que había sucedido y lo primero que pasó por su mente fue, "¿Qué pasó?" Y al contarle todo lo que había vivido supo que ella era un milagro más de los “héroes de bata blanca” pues el Covid-19 no la venció a ella y muchos menos a los doctores que la atendieron durante más de un mes y medio que estuvo en el Hospital Militar de Veracruz.

“Cuando salí de terapia intensiva y me pasaron a un piso los mismos enfermeros pasaban y me decían doña gloria que gusto verla y yo solamente los miraba pues no sabía con exactitud quienes eran pues no los recuerdo y allí me decían que me vieron en terapia intensiva y que me vieron mal”, dijo.

Sus dos hijos, una médico cirujano naval y él vendedor de una empresa refresquera así como su esposo y familia fueron su motor para luego de superado el coronavirus pudiera salir adelante pues el estar en coma y haber tenido un derrame cerebral le dejó consecuencias como dolor de garganta y dolor de tórax , pero también su memoria empezaba a fallar.

"Cuando volví del coma me decían que me iba a la fecha de 1800 y meses que no eran, me costo trabajo y la fecha me preguntas mañana qué día es no se te decir a menos que mire mi celular, mi esposo me hace recordar qué día es hoy y cuando me despierto prendo el celular y miro la fecha, día y hora, pero si me lo preguntan más tarde se me olvida", dijo.

Dolores de cuerpo, el no poder caminar bien y llevar ahora rehabilitación para moverse en próximos meses están haciendo de ella una mujer aún más fuerte pues pese a tener 55 años logró vencer a un virus que complicó su salud.

Fue internada el 20 de julio y salió el 4 de septiembre en una camilla y traída a su casa donde desde ese día batalla por recordar todos los días que fecha y que mes es así como saber que comió o desayunó ese día.

Gloria León Torres agradece a cada uno de los médicos que estuvieron con ella en esta batalla y por “no rajarse” cuando los casos de pacientes Covid-19 llegan no solo al Hospital Militar de Veracruz sino a otros más del Estado y el mundo pues aunque pudo o no formar parte de las estadísticas de confirmados en el estado y la ciudad no fue un número más malo, sino de superación.

Y para todas aquellas personas que siguen sin acatar las medidas le mandó un mensaje y fue que respeten este virus pues es mortal, que acaten las reglas de sanidad pues ella cree que pudo haber contraído el virus en su lugar de trabajo pues aunque tenía las medidas de sanidad en el local así como en su casa, todo el tiempo tocaba dinero.

Es una enfermedad horrible: Jacinto Romero

Orizaba, Ver.- Jacinto Romero Flores, músico, reportero y escritor de cortometrajes venció al coronavirus. La describe como una enfermedad horrible, pues al principio te confías y crees que es una gripe, pero el Covid-19 te impide respirar, el oxígeno no llega al cerebro y, sin darte cuenta, te doblega para detonar el paro cardiorrespiratorio.

Vecino del municipio de Ixtaczoquitlán, a sus 60 años de edad afirma que mucha gente muere por miedo de ingresar a los centros Covid del IMSS o al hospital Regional de Río Blanco, porque creen que ahí se mueren, pero fallecen porque no acudieron a tiempo; llegan con oxigenación al 70 por ciento y es difícil que se recuperen.

Yo tenía 88 por ciento y la libre con oxígeno

Jacinto menciona que es mentira que el área Covid sea la antesala de la muerte. “Es un espacio donde los enfermeros y camilleros, platican, escuchan música, bromean; eso sí, cada uno tiene una misión, el que asea a los pacientes, la que aplica los medicamentos, revisa el suero, checa glucosa y, siempre hay trabajadoras sociales al pendiente, todos bien protegidos”, dice.

Reconoce que todos integran un equipo de profesionales, como el doctor Barrañón y la enfermera Texoco, que se encuentran en el quinto piso del Hospital de Especialidades del IMSS de Orizaba.

Desconoce donde se contagió. El problema, platica, lo reconoció cuando sintió los síntomas: fiebre de más de 38 grados, anginas inflamadas que no permiten el paso de la saliva, dolor fuerte. “Ahí es cuando empiezas a sentirte cansado, ya no respiras por la nariz, sino por la boca, es cuando los bronquios no responden bien, por eso muchos se mueren, como el amigo Domingo, quien se dio cuenta al último”.

Señala que la gente se descuida. Yo me cuidé desde el principio, usaba cubrebocas, y me di cuenta que estaba enfermo cuando ya sufría los síntomas.

Recuerda que, al sentirse muy mal de inmediato acudió a hacerse la prueba a un laboratorio, la prueba cuesta 3 mil 500 pesos, al salir positivo visitó al doctor Juan del Bosque, quien al revisarlo detectó que tenía neumonía y sin pensarlo dos veces ingresó al hospital del IMSS de Orizaba.

Señaló que “es necesario tener el oxímetro, vale 600 pesos. Sí, para muchos es difícil comprarlo porque no tienen los recursos, se confían y no se cuidan; mi amigo Domingo decía: se me va a pasar y, tuvo un final trágico”, añade.

En el hospital estuvo 48 horas, le hicieron una tomografía de los pulmones y determinaron daños. En el suero colocaron los medicamentos y le dieron oxígeno, que fue fundamental para su recuperación.

“Si detectan 70 de oxígeno, te intuban; a mi gracias a Dios no le colocaron las mangueras, pero sí mucha gente fallece a consecuencia del descuido”.

Muchos cuando ingresan al Seguro Social piensan que ya no van a salir, a muchos les pasó, pero cuando logras pasar todo eso das gracias a Dios.

Jacinto pide a la gente que se cuide, que use cubrebocas, tome sana distancia porque

si dicen, no existe el virus, lo seguro es que vayan a parar al hospital Covid o al panteón.

Afirma que el virus no anda en el aire, lo trae la gente; así que es necesario incrementar las medidas preventivas, usar gel antibacterial, no saludarse porque si estamos cerca, una gota de saliva te puede caer en el ojo, la nariz o la boca.

"La culpa no es del gobierno, es de la población que no se cuida y, se la puede llevar la 'tía de las muchachas'".

Jacinto Romero es reportero de un noticiero radiofónico, músico, escritor de cortometrajes como “Los Jorgitos”, “Arenas de inocencia”, y “Callejero, historia de un reportero”.

Con información de Mayra Figueiras Hernández | El Sol de Orizaba