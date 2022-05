Eclipse lunar impresiona a veracruzanos

El clima caluroso de la capital veracruzana permitió que en algunas zonas de la ciudad se percibiera el eclipse total de luna que se registró esta noche.

Este evento astronómico captó la atención de grandes y chicos que desde sus casas o algunos puntos de la ciudad fueron testigos de cada momento en el que la luna iba cubriéndose de un tono rojizo.

Fue alrededor de las 9:30 cuando el evento comenzó a observarse en las zonas de la ciudad que estaban despejadas y sin presencia de nubes.

Una vez más, las redes sociales fueron el medio utilizado para dar a conocer que este evento era observado desde varios puntos de la ciudad.

Algunos usuarios hicieron uso de sus equipos tecnológicos para captar una imagen del eclipse y, otros tantos que cuentan con equipos profesionales de fotografía también decidieron compartir gráficas del momento.

En la zona de Los Lagos, Xalapa 2000, las colonias Obrero Campesina, Aguacatal, Francisco Ferrer Guardia, Francisco I. Madero, Sahop y Porvenir.

Además, el evento astronómico se pudo apreciar en la zona de las avenidas 20 de Noviembre, Américas y Xalapa, por las calles Pípila, Poeta Jesús Díaz y 5 de Febrero.

Vecinos de Las Trancas, del municipio de Emiliano Zapata también reportaron haber observado el eclipse.

De acuerdo con información del colectivo Neurona Red la luna empezó a tornarse opaca de uno de sus extremos y conforme va transcurriendo el tiempo se fue opacando cada vez más hasta que quedar cubierta toda la superficie.

Psst! Want to see a total lunar eclipse? Watch #NASAScienceLive on May 15 when Earth sneaks between the Moon and the Sun.



No matter where you are, or if your skies are clear, you can watch with us and @NASAMoon experts ready to answer your questions: https://t.co/oA5JWRRMx1 pic.twitter.com/Dcj9LG4aaJ — NASA (@NASA) May 13, 2022

En una segunda etapa, la luna se observó en un tono rojizo para luego, a medida que su movimiento orbital continúo, volvió a su iluminación natural.

El último eclipse lunar total fue el 26 de mayo de 2021 y el último eclipse lunar ampliamente observable visible desde América, denominado eclipse de Super Blood Wolf Moon, quedó documentado el 20 y 21 de enero de 2019.