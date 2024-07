“No sabes qué saldrá”: habitantes alertan por peligros en edificios abandonados de avenida Díaz Mirón

Veracruz, Ver.- Al menos una veintena de edificios ubicados sobre la avenida Díaz Mirón desde Bolívar hasta Rayón se encuentran en abandono y ponen en riesgo la seguridad de la gente que transita por las zonas.

¿Qué eran los antes los edificios abandonados en la avenida Díaz Mirón?

En el pasado los edificios, fueron establecimientos de comercio o servicio pero al paso de los años quedaron abandonados y actualmente personas en situación de calle los han convertido en viviendas temporales o incluso son refugio de malvivientes.

Uno de los edificios más significativos, es el ubicado en Díaz Mirón y Bolívar que hasta hace dos décadas, era la tienda de los trabajadores de la empresa Tamsa.

La tienda estaba muy bien surtida y era únicamente para los trabajadores de la empresa tubera pero presuntamente los conflictos al interior del sindicato provocaron el cierre de la tienda entre 1997 y 2000 y se fue quedando en el abandono.

El lugar actualmente luce saqueado, abandonado, con mucha basura en su interior y es utilizado por personas en situación de calle. Incluso vecinos comentan que las personas que se encuentran recolectando monedas entre los automovilistas ingresan al lugar para hacer sus necesidades.

“Este es uno de los edificios que por las noches da miedo, no sabes que te va a salir de aquí, lleva muchos años abandonado y la gente de la calle y malvivientes se meten porque está abierto, se ve que esta grande y hay partes que no se ven desde el exterior, si se me hace peligroso”, comentó, uno de los vecinos de la zona.

Otro de los edificios en abandono es lo que fue el cine Buñuel ubicado en Díaz Mirón y Santos Pérez Abascal, el cual cerró hace más de dos décadas y aunque quedó cerrado, se han saqueado algunas cosas y desde el exterior hay marcas que indican que han intentado entrar.

Local “Estamos hartos de los robos”: vecinos de la colonia Rafael Lucio dicen que darán paliza a ladrones

Miguel Salvador Rodríguez Azueta historiador veracruzano, recordó que para los años 80 el lugar era uno de los más bonitos por su diseño que parecía un teatro, pero quedó en el abandono y luce lleno de heces fecales, basura y despojos.

Muy cerca de una tienda comercial de la avenida Díaz Mirón, también se encuentran cerca de tres edificios abandonados, uno de ellos justo en la esquina de Iturbide, la cual es una construcción que al parecer quedó en obra negra y es sitio de malvivientes.

¿Qué peligros denuncian vecinos de los edificios abandonados en avenida Días Mirón?

Algunos vecinos de la zona han manifestado que por las noches caminar por la avenida Díaz Mirón es un riesgo por la gran cantidad de inmuebles en abandono que son los escondites perfectos para los malvivientes.

También son foco de infección porque gente en situación de calle hace sus necesidades y dejan mucha basura, provocando mal olor y que en temporada de norte todos esos residuos vuelan al exterior donde transita mucha gente.

También se puede apreciar que hay edificios abandonados que han sido taponeados para evitar el ingreso de externos; uno de ellos es lo que fue el Hotel Veracruz el cual hace unos meses quedó cerrado ya que gente en situación de calle y malvivientes lo habían invadido y saquearon algunas cosas que quedaron en el interior luego del cierre definitivo del establecimiento.