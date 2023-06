Autismo no le impide a Edwin la búsqueda de sus sueños

Edwin Omar Luna Ramírez es ejemplo de superación y talento. Desde los 2 años de edad vive con el trastorno del espectro autista (TEA), discapacidad que no le ha impedido desarrollarse en sociedad y superar metas.

Actualmente, Edwin tiene 19 años y aunque en algunas etapas de su vida sufrió cierto rechazo, a la fecha no ha dejado de luchar con el afán de crear su propia empresa de diseño gráfico y animación digital.

Él estudia el sexto semestre de bachillerato, es originario de Coatepec y tiene la meta de crear un gran equipo de diseñadores para formar su empresa de películas animadas.

Además, ha ganado concursos y obtenido reconocimientos por diseños que ha creado, algunos enfocados en el cuidado ambiental. Edwin también ha dado pláticas y conferencias entre jóvenes para explicarles cómo es el mundo de quienes tienen autismo y el apoyo que reciben de sus seres queridos para salir adelante.

También se encuentra agradecido con su familia y con el personal de las escuelas en las que ha estado, pues el cariño y la paciencia que le han tenido le ha permitido desarrollarse.

Para él, no es difícil encajar en la sociedad, pues cada quien se pone sus límites; "antes imitaba a los demás, pero había cosas que estaban mal y mi familia me corrigió. El autismo no es una enfermedad, ni alguna enfermedad que limite las oportunidades que da la vida.

Las personas autistas pueden ser muy inteligentes y capaces de obtener logros

Además, reiteró: "los autistas pueden lograr muchas cosas, incluso lo que alguna persona normal no logra, lo único que necesita es de mucha paciencia y comprensión".

Edwin Omar Luna Ramírez dio una conferencia ante estudiantes de la Universidad "Hernán Cortés", en esta capital, en donde habló de cómo es su vida con autismo.

El joven estuvo acompañado de su mamá Angélica Ramírez Durán y tuvo un acercamiento más estrecho entre algunos alumnos que aprovecharon la oportunidad para intercambiar experiencias.