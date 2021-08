Corre sangre en Córdoba: matan a otro cercano del próximo alcalde de córdoba

Córdoba, Ver.- De varios impactos de bala fue ejecutado esta tarde un hombre a bordo de su vehículo que se encontraba estacionado en el Fraccionamiento Nuevo Elizabeth, familiares confirmaron que el hombre sin vida es José Escamilla regidor tercero electo por la Coalición “Juntos Haremos Historia”.

Datos preliminares indicaban que otra persona pudo ser secuestrada, sin embargo familiares del coordinador de campaña que llegaron al lugar confirmaron la identidad del ejecutado quien según versiones indican que al momento de la agresión la esposa del político logró ingresar a su domicilio librando la lluvia de balas.

Con este asesinato se suma uno más al ambiente político de la zona tras la muerte de Grodetz Ríos el día de ayer en la Colonia Leticia.

Los hechos ocurrieron este día viernes sobre la avenida 21 y calle 44 del fraccionamiento Nuevo Elizabeth afuera de la casa del coordinador de campaña de Juan Martínez alcalde electo se encontraba estacionado y al lugar llegaron sujetos desconocidos y le descargaron varios impactos de bala sobre el automóvil jeta color gris en donde se encontraba José Escamilla Aguilera.

Los elementos de la policía estatal llegaron para acordonar la escena y proceder a realizar la cadena de custodia mientras esperan la llegada de los peritos de la fiscalía general de justicia quienes recabaran datos para proceder a la investigación de este asesinato.

El abogado Grodetz Ríos asesinado la tarde de ayer de igual manera fue ultimado a bordo de su vehículo y sobresalen las similitudes debido a que el maestro Ríos Andrade también participó en pasadas elecciones bajo la bandera de la coalición “Juntos Haremos Historia” Morena-PT-PVEM que resultó ganadora de la presidencia esta próxima administración.





Alcalde electo Juan Martínez Flores, exige justicia

Unas horas después del violento asesinato de José Escamilla Aguilera, el alcalde electo Juan Martínez Flores se pronunció indignado por estos hechos de los que dijo no dejará que lo intimiden y buscará que su crimen y el del maestro Grodetz no queden impunes.

“Hoy no solo le pegaron de tiros al más cercano de mis colaboradores, le dispararon a la esperanza de cambio de esta ciudad y dispararon contra la democracia”, dijo a través de un comunicado en donde lamenta y da el pésame a la familia del que fuera su operador de campaña y el regidor tercero electo dentro de su cabildo en la próxima administración.

Al igual que el dirigente del Partido del Trabajo en Córdoba Grodetz Ríos Andrade a José Escamilla lo ejecutaron dentro de su automóvil en menos de 48 horas de diferencia, por lo que el presidente electo exigió a la Fiscalía General del Estado proceder con rapidez ante los hechos de violencia que han acabado con la vida de sus colaboradores.

Juan Martínez, alcalde electo de Córdoba / Foto: Archivo | diario de Xalapa

Mencionó que durante el proceso electoral y después de el, Pepe Escamilla como le conocían, sufrió de una campaña de desprestigio en su contra por quienes ya se sentían afectados en sus intereses señaló Martínez Flores.

“En su crimen no hay casualidades. No permitiré que se ensucie su nombre y lucharé en las próximas semanas para que los dos recientes asesinatos que nos han lastimado no queden impunes”, afirmó.

Invitó a los simpatizantes a no bajar la guardia y seguir partícipes del movimiento político en donde no debe quedar espacio a temores, escribió el alcalde electo quien señaló que esta situación es resultado del estado de descomposición que vive y sufre Córdoba.

Asesinan a Grodetz Ríos Andrade

El político Grodetz Ríos Andrade, fue asesinado a balazos la tarde de este viernes en la colonia Santa Leticia, a 200 metros de su casa.

El ex aspirante a la diputación local y alcaldía de Córdoba, fue interceptado a bordo de su camioneta Jeep Patriot guinda, cuando era acompañado por una mujer en calle San Lázaro, de dicha colonia.

Él también maestro de la Escuela Secundaria y de Bachilleres, de Artes y Oficios en Córdoba (ESBAO), recibió varios disparos de arma de fuego en el cuerpo por lo cual quedó sin vida en su asiento.

Una vez cometido el asesinato, los criminales se dieron a la fuga perdiéndose calles adelante sin ningún contratiempo.

FGE ya investiga asesinato del coordinador del PT en Córdoba / Foto: Fernando Coria | El Sol de Córdoba

Al tener conocimiento de los hechos, la Policía del Estado montó un operativo de búsqueda, pero hasta el momento no se ha reportado la detención del sospechoso.

Peritos criminalistas y detectives de la Policía Ministerial Acreditable (PMA), se presentaron a tomar conocimiento de los hechos para dar fe y ordenar el levantamiento del cuerpo, para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se espera que el cadáver sea reconocido por sus familiares, los cuales serán entrevistados para conocer acerca de las actividades del fallecido y tratar de obtener alguna pista que ayude al esclarecimiento de los hechos.