El 6 de junio se tuvo la elección más participativa del siglo: Consejero

Xalapa, Ver.- El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) José Roberto Ruiz Saldaña, afirmó que el balance de los comicios del pasado 6 de junio es positivo porque el Instituto pudo refrendar su gran capacidad logística para realizar elecciones en una geografía muy compleja como es la del país y en un contexto tan retador como es la pandemia por el Covid-19.

Destacó la participación del 52 por ciento en los comicios lo cual nunca se había dado para una elección intermedia en lo que va de este siglo en México.

Precisó que, en 2003, en 2009 y 2015 no se había tenido una participación tan alta de la ciudadanía en una elección intermedia.

“También estamos satisfechos con que pudimos socializar y transmitir a la ciudadanía tranquilidad que se podía acudir a votar con mucha seguridad porque tuvimos protocolos para mitigar los riesgos de contagio”, añadió.

Refirió que los cómputos ya concluyeron y que fue un trabajo arduo el que se ha realizado, pero destacó que se logró el objetivo de entregar las constancias a las personas que obtuvieron el mayor número de votos.

“Nosotros sesionamos este domingo para informar a la ciudadanía sobre cuáles son los resultados de estos cómputos distritales; ahorita se abrirá una fase de medios de impugnación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá que resolver los mismos y estaríamos asignando diputaciones plurinominales en agosto para que la nueva legislatura comience a trabajar el primero de septiembre”, abundó.

Sobre los hechos de violencia que se dieron en la elección, lamentó lo ocurrido en algunos estados con los capacitadores asistentes electorales y dijo esperar que en siguientes procesos esto no se vuelva a presentar.

“En el caso del INE tramitamos esas solicitudes de los OPLES no es que nos corresponda dar una respuesta o resolver esa petición de mayor seguridad para las elecciones locales sobre todo en los cómputos, sí he tenido conocimiento de la petición del OPLE Veracruz para que haya mayor presencia en consejos y la verdad es que el OPLE ya casi acaba con los cómputos por lo que la presencia ya sería ineficaz pero ya tendrán que explicar las autoridades locales por qué no pudieron acudir a este llamado”, abundó.