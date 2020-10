El 68 sí sirvió, dicen dos actores del movimiento en Xalapa

Orizaba, Ver.- Es importante que se siga hablando del 2 de octubre como una de las fechas más importantes de la lucha social del país y no quedarse en la masacre, que sí hay que recordar, sino ir más allá de ella, por todo lo que significó social y políticamente; todas las lecciones que recibimos de organización, toma de decisiones que el 68 nos dejó como legado histórico.

Así dijo Jairo Guarneros Sosa, representante de la Coordinadora de la Sociedad Civil, quien destacó que hay que seguir manteniendo con vida esa fecha, por lo que significa ese movimiento.

“Uno, las movilizaciones, que desafortunadamente concluyen con una represión brutal, significan lo que muchos historiadores representan como un parteaguas, pues a partir del 2 de octubre se debe hablar de un México de antes del 69 y de un México después del 68, totalmente diferente”, resaltó.

Agregó que muchos de los movimientos que hay todavía, incluso de alguna manera el triunfo de Obrador, no por él mismo sino por la expresión de mucha gente, también se lo deben al Movimiento del 68, que no solo fue estudiantil sino también obrero, médico, magisterial, campesino, “hablamos de mucha represión, por eso fue un referente”, señaló.

Agregó que mientras no se sancione históricamente, porque físicamente salvo Luis Echeverría, los principales autores ya están muertos, además del papel que tuvo el Ejército, hay mucho que reivindicar y seguir sosteniéndolo en la memoria de los más jóvenes.

“La matanza no fue en vano, fue brutal pero no un sacrificio inútil. Se ha avanzado de manera formal, pero no podemos entender que Andrés Manuel haya ganado como parte de este movimiento, de esta herencia de lucha y resistencia que ha habido en el país”, aseveró.