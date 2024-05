Piden libertad de mujer acusada de matar a su familia en 2022 en Boca del Río

Boca del Río, Ver.- El abogado Jorge Reyes Peralta solicitó a las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), que deje en libertad a Yesenia N., quien presuntamente habría participado en la masacre de su propia familia en la ciudad de Boca del Río la noche del 3 de julio del 2022.

El litigante, acompañado de la hermana y prima de la acusada, afirmó que la FGE no cuenta con las pruebas suficientes para soportar las acusaciones en contra de Yesenia N., quien fue detenida en Durango en agosto de ese mismo año.

De acuerdo con lo señalado por el abogado, la integración del expediente en el caso muestra diversas inconsistencias y vicios legales, además de que no existe ni una sola prueba que apunte en contra de Yesenia, quien fue detenida estando embarazada y tuvo a su bebé en la cárcel.

¿Por qué la mujer es acusada de cometer el delito?

Reyes Peralta detalló que la única prueba que supuestamente la incrimina, según la FGE, es una bala que se encontró en el domicilio de la acusada durante un cateo, la cual supuestamente coincide con uno de los calibres que se utilizaron en el multihomicidio de la familia Castillo Candela.

Señaló que la autoridad ministerial presuntamente cuenta con cerca de 30 testigos que vinculan a Yesenia con el crimen, pero en ninguno de los casos se le puede señalar directamente de haber participado o ser autora intelectual.

Incluso, su propia familia se encuentra pagando su defensa legal porque está convencida de que es inocente de todos los cargos que se le imputan.

“La fiscalía tiene alrededor de 30 testigos protegidos, pero ninguno puede decir que ella fue coparticipe, autora intelectual u homicida, no hay arma homicida, no saben ni cuantas personas participaron en el crimen, no saben ni cuántas armas se dispararon de las ocho ojivas que se encontraron en los cadáveres y los casquillos que se encontraron el día del evento”, indicó el abogado.

Según la versión de la FGE, Yesenia N. es señalada de coparticipar en el multihomicidio de su madre, padre, hermanos, cuñado y sobrino, es decir, siete personas en total que formaban parte de su familia, debido a que abrió la puerta a los homicidas.

La misma versión de la Fiscalía señala que Yesenia N. se hizo pasar por sobreviviente; sin embargo, el abogado afirma que hasta ahora no existe una prueba contundente de lo contrario, por lo que solicitó a la dependencia desistir de la acción penal para dejarla en libertad.

Pero al mismo tiempo que se haga una investigación para identificar a los responsables del multihomicidio, que hasta el momento no se desconocen quienes son, así como una investigación en contra del personal de la fiscalía que participó en las diligencias, ya que están mal elaboradas.

“Dicen que los hechos se suscitan el día 3 de junio, aproximadamente a las 10:45, llega a visitar a su familia porque ella estaba embarazada, casi a punto de dar a luz, en ese tenor, la fiscalía sostiene que ella es coparticipe de ese atroz crimen porque ella abrió la puerta y así la están acusando de este crimen, la fiscalía por este caso está solicitando 490 años de prisión”.

Cabe recordar que en julio del 2022, siete integrantes de una familia fueron ejecutados al interior de su domicilio, en el municipio de Boca del Río. De acuerdo con los reportes, personas armadas entraron al domicilio de dos pisos y rafagueraron a las personas que se encontraban al interior del domicilio.

A Yesenia N, se le acusa por ese multihomicidio dentro del proceso penal 679/2022.