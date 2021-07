El alcohol no interfiere con la vacuna, indica infectólogo

Los eventos adversos de las vacunas anti Covid-19 son más frecuentes en personas jóvenes que en adultos porque sus defensas, en comparación con personas mayores, son más fuertes afirmó el médico infectólogo Uri Torruco García.

Por ello, a menor edad, más eventos adversos; sin embargo, explicó que por “muy feas” que sean las reacciones adversas de la vacunación como el dolor, fiebre o cansancio; son leves, y se quitan con paracetamol e ibuprofeno sin ningún problema.

“Prácticamente en todos los estudios de todas las vacunas que se están poniendo, los eventos adversos son más frecuentes en personas jóvenes, la explicación es relativamente simple, lo que se hace con una vacuna es inocular al ser humano con alguna piececita o el microbio completo, entonces las defensas de las personas mayores de 50 son menos fuertes que las de personas jóvenes por lo tanto la reacción a la vacuna a las personas mayores de 60 es una reacción adversa más pequeña y en las personas jóvenes son reacciones adversas más fuertes”, detalló.

Ante ello, el también infectólogo del programa del VIH del estado, dijo que si bien es probable que las molestias a los jóvenes tras la vacuna sean más fuertes que la que les dio a sus padres, no hay nada que no se quite con un antiinflamatorio convencional.

No obstante, expuso que sí hay situaciones que pueden hacer que una persona tenga más eventos adversos todavía: una es que ya se tengan síntomas de Covid-19 y te vacunes después pues da más molestias y otra es que el que ya te haya dado Covid.

Consumo de alcohol

El infectólogo también aclaró que el consumo de bebidas alcohólicas no aumenta ni disminuye las posibles reacciones, pues no es relevante para la aplicación de las vacunas para Covid.

Aunque es cierto que si se consume alcohol en exceso se pueden disminuir las defensas, lo mismo ocurre si se hace ejercicio extenuante, si se consumen drogas o te desvelas mucho.

“En los estudios de investigación que se usaron para poner a prueba las vacunas no se consideró nada de eso porque justo el fin de poner las vacunas es que alguien no transforme su vida cotidiana para recibir una vacuna. Poner demasiadas restricciones que es lo que algunas personas han popularizado, que no tomes cafeína, que no tomes alcohol, lo único que provocan es que la gente no se vacune”.

Enfatizó que es una restricción que no tiene ninguna razón de ser, “yo no sé quién se inventó eso, se parece mucho a las recomendaciones de los médicos antiguos, antes de que existiera toda la ciencia que ahora ya tenemos”.

Agregó que todas las vacunas podrían causar reacciones adversas, las que son contra el Covid-19 son “bastante bondadosas” porque en su mayoría no será grave.

“Está jugando un poco en contra de nosotros el que haya demasiada información, por ejemplo, hay gente que dice no pongo AstraZeneca porque da coágulos, sí da coágulos, pero es uno en 250 mil casos, de hecho, tener Covid es 10 veces más productor de coágulos que ponerse la vacuna”, refirió.

Y subrayó que la vacuna contra la Covid es lo único que nos va a sacar de esto, “tenemos que vacunarnos aunque tengamos miedo, aunque tengamos eventos adversos, aunque tengamos dudas técnicas, esas vacuna ya hay millones y millones de personas que las han recibido, todas las vacunas son extraordinarias, prácticamente todas evitan hospitalización y muerte, más del 90 por ciento. No tenemos porqué dudar, no estamos en la tiendita comprando golosinas, es la que nos toca y cualquiera que nos toque es suficientemente buena”.

Por su parte el doctor Lorenzo Castañeda remarcó que la vacunación es una herramienta que puede ayudar a poder enfrentar el Covid-19 pues quienes están vacunados la han presentado de una manera leve o moderada sin llegar a la gravedad.

“Esto nos llega a ayudar a poder enfrentar esta pandemia; invitar a la población que acorde a su edad, y como se vayan clasificando o programando las vacunas, que acudan a vacunarse ya que esto nos puede llevar a crear una inmunidad dentro de nuestro organismo y poder enfrentar de esta manera a la enfermedad y poder tener en un momento dado una reacción leve o moderada”.

Subrayó que pese al porcentaje de efectividad y las reacciones adversas de las vacunas, es una herramienta que llevará a enfrentar la pandemia, dado que es la gente que no quiere vacunarse, la que está contagiando a los demás.

“También seguir insistiendo que, así como cuando no tuvimos la vacuna durante un año y solamente estuvimos con las medidas preventivas como es el uso de cubrebocas, el lavado de manos cada 20 minutos, agua y jabón y la sana distancia esto y no acudir a reuniones de más de 10 personas estas herramientas que nos han dado buenos resultados, debemos continuar con ellas ya que estamos viendo que en esta tercera ola, los muchachos que no han sido vacunados son los que han salido positivos”, dijo.

Remarcó que la vacuna funciona como cualquier otra por lo que aunque podría generar reacciones como temperatura elevada o dolor de cabeza, no será nada que no pueda atenderse.

