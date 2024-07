No debe haber un espacio donde no esté Jesús; política, cultura o deporte: Arzobispo de Xalapa

Xalapa, Ver.-El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, invitó a los feligreses católicos a que en todos los espacios se observe la presencia de Jesús a través de ellos ya sea en el deporte, la cultura o la política.

¿Por qué es importante Jesús para los católicos?

En la homilía dominical desde la Catedral Metropolitana de Xalapa dijo que, “todos estamos enviados, no debe haber ningún espacio donde no esté Jesús a través de nosotros, en el mundo de la cultura, del deporte, en las diversiones, en la política, las empresas, ahí debe estar Jesús”.

El prelado señaló que es con las palabras, los gestos y decisiones donde se debe demostrar la presencia de Dios.

“Ninguna experiencia con Jesús es yo solito, nos llama personalmente, nos reúne en torno a él para enviarnos siempre en comunidad, vivir, testimonial en comunidad. Yo tengo a alguien en la familia que me apoya, yo tengo a alguien en la escuela que me apoya, en el trabajo también, entre mis amigos, entonces yo veo que no estoy solo, siempre estoy bien acompañado por Jesús y por alguien más”.

Y ese alguien más, reiteró, es en plural, lo que hace pensar que cuando Dios “nos envía, nos invita a ser ese alguien más, porque yo estoy en mi familia, yo sí puedo apoyar a mi abuelita, a mi hermano, a mi esposa, a mi mamá, puedo ayudarla, sostenerla, acompañarla”.

Sostuvo que así se puede hacer sentir a los demás que no están solos, “que vamos acompañados porque él me envió a estar contigo, caminar contigo, a ser contigo y por supuesto cuando uno experimenta estas realidades uno dice ‘señor gracias porque la vida de todos los días, todos los días me siento llamado por ti, que puedo responder a peticiones concretísimas de mi vida diaria, que no estoy solitario porque tu nos has dicho donde dos o más se reúnen en mi nombre estoy yo”.

Por su parte el vocero de la Arquidiócesis Juan Beristain de los Santos dijo que la sociedad veracruzana debe aprovechar este tiempo postelectoral como una oportunidad favorable, para construir grandes proyectos para el bien de todos.

“Nadie debería quedar fuera de la dinámica y de los espacios sociales para la construcción de proyectos de desarrollo social, cultural, político y económico. Cada uno desde el lugar y puesto que ocupa en la sociedad debe interesarse en los proyectos del bien común”.

Opinó que es el tiempo de seguir construyendo la democracia en la verdad y la justica y de unirnos todos para que cada uno viva con dignidad en nuestro estado veracruzano.

“¿Qué se entiende por bien común? El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia ofrece una definición breve y sencilla: ‘Es conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección’. El bien común es lo mínimo que todos debemos tener para ser mejores personas y edificar una sociedad donde la dignidad de la persona y de la familia sean la luz que guíen todas las propuestas de mejora en la verdad y en la justicia, sin intereses personales que afectan a los que menos tienen, sin demagogias y vulneración de los derechos humanos”.