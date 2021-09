El Cofre reverdece... pero a medias

De 1980 a la fecha hay más superficie forestal en Veracruz, pues se debe reconocer que el estado sufrió durante varias décadas un proceso de deforestación promovido por políticas públicas que lo que buscaban era desarrollar la ganadería y la agricultura, lo que impactó en la pérdida de casi el 90 por ciento de las selvas, puntualiza Patricia Gerez Fernández, investigadora del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana.

La doctora en Análisis de Manejo Forestal, con más de 40 años en el estudio de los bosques, destaca que en un estudio histórico que realizó en las laderas del Cofre de Perote, pudo comprobar que de 1970 a 2005 se dio un crecimiento continuo de bosques cerrados, a partir de que se empezó a promover el manejo forestal.

Árboles del Cofre de Perote / Foto ilustrativa: Raziel Roldán | Diario de Xalapa

Recuerda que de 1940 a 1960 el modelo de desarrollo nacional era ocupar todo el territorio para echar a andar procesos productivos agrícolas y ganaderos los que generaron la deforestación de las selvas y bosques de Veracruz.

Local Activistas plantan los primeros 15 árboles en el centro de Veracruz

“A diferencia de Oaxaca y otros estados del norte del país, en Veracruz no hubo una política de aprovechamiento forestal, pues a mediados del siglo XX se veía a los bosques como un estorbo para la producción agropecuaria. Esa política afortunadamente fue revisada y analizada y se concluyó que las vedas y el manejo agropecuario y ganadero lo único que provocaron fue que no se le diera valor económico al bosque y por lo tanto se le convirtiera en potreros”, indica.

La doctora en Análisis de Manejo Forestal dice que afortunadamente en 1980 esa política se revirtió y se observó que la mejor manera de aprovechamiento era dándole el valor económico al bosque y se empezó a promover el manejo forestal comunitario en Veracruz, por lo que de 1980 a la fecha se han recuperado esas zonas forestales.

MANEJO FORESTAL NO SIGNIFICA DEFORESTACIÓN

Aprovechar los bosques y su madera no es lo mismo que deforestar, señala la bióloga guanajuatense, quien eligió Xalapa para vivir y desarrollar sus investigaciones desde hace unos 40 años, sino que son la ganadería, agricultura o plantaciones de palma, las que provocaron la deforestación.

Te puede interesar: Laguna se recupera y llena de alegría a niños

En Veracruz, aproximadamente el 90 por ciento de los bosques no son de la nación, destaca, sino que tienen propietarios particulares de comunidades indígenas o de ejidos, quienes en la medida que obtengan recursos económicos los cuidarán.

Los bosques, “si uno los analiza con una visión de manejo, son un recurso que está en constante crecimiento, pues las plantas están creciendo todo el tiempo y capturando carbono en los troncos, en las raíces de los árboles, por lo que cuando el dueño corta un árbol para aprovecharlo viene una regeneración natural o se siembran nuevos para suplir a los que se cortaron, se hace un aprovechamiento cíclico y en la medida que el dueño pueda aprovechar y obtener un beneficio económico de éstos, en esa medida se compromete a cuidarlos”, asegura.

Vecinos de El Escobillo acusan a ejidatarios de Tenextepec de tala ilegal | Foto: Eduardo Murillo

En México, es muy importante apoyar el manejo forestal por el hecho de que el bosque pertenece a ejidos y comunidades rurales y porque se generan empleos locales; “reditúa económicamente a esas familias, las que cuando tienen esos beneficios son las primeras comprometidas en evitar y combatir incendios y en evitar el robo de madera. En los ejidos los dueños hacen un manejo forestal bien organizado, lo que es un beneficio porque genera fuentes de empleos temporales sobre todo para los jóvenes”, añade.

CASOS DE ÉXITO

En el estado de Veracruz hay varias regiones donde se da el manejo forestal desde hace 30 años o más, pues desde 1980, cuando se levantaron las vedas y se promovió el manejo forestal, se empezó a cuidar y aprovechar los bosques.

Local 15 mil arbolitos para reforestar esta zona del estado

Desde 1980, en Huayacocotla, así como en toda la región del Cofre de Perote y también en Zongolica manejan sus bosques. Esas son las tres principales regiones de manejo de bosques naturales, porque en el sur del estado en la zona de Las Choapas y del Uxpanapa, entre otras, se han establecido plantaciones forestales de donde también proviene madera veracruzana.

Enumera que estos son casos de éxito, pues el trabajo en los ejidos que tienen aprovechamiento forestal requiere de mucha organización social y económica, ya que cada año cosechan y llevan a buen término su trabajo. “Se puede decir que son casos de éxito en las comunidades del Cofre de Perote, donde ya llevan décadas haciéndolo y sus bosques están en excelente estado. Hay buenos ejemplos de manejo forestal y además los bosques se han recuperado”, reitera

Sin embargo se lamenta de que en los medios de comunicación, aún se dé la narrativa de que aprovechamiento forestal es igual a deforestación, por lo que consideró que un trabajo que deben hacer en conjunto con los investigadores es mostrarle a la gente que esa narrativa está equivocada, que se pueden aprovechar los bosques al tiempo que se les recupera con beneficios económicos para sus dueños.

Cobertura vegetal ha incrementado con el tiempo

Dentro del Parque Nacional Cofre de Perote existe una buena cobertura vegetal, sin embargo no sucede lo mismo en los alrededores de éste, donde a través de las imágenes y de timelapses se pueden observar los cambios en las coberturas vegetales, comparte el doctor en Ecología Juan Carlos López Acosta.

Árboles del Cofre de Perote / Foto ilustrativa: Raziel Roldán | Diario de Xalapa

Existe una muy fuerte presión sobre los ecosistemas que se encuentran alrededor del Parque y se logra observar una notable pérdida de cobertura en las imágenes y en los timelapses, a través de los que se pueden verificar los cambios en las coberturas que han sufrido esas zonas.

Leer más aquí: Arrasan con árboles en zona del Cofre; pelean comunidades

Al analizar las figuras de cambio de uso de suelo en el Cofre de Perote, al menos en el polígono que delimita el Parque Nacional, se encuentra con una buena cobertura vegetal que ha incrementado a través del tiempo; sin embargo no se sabe con qué calidad se está aumentando la cobertura, señala.

“Infiero que la cobertura es de buena calidad, que se han realizado trabajos de reforestación que incluyen especies nativas, las que para ese tipo de ambientes deben ser acordes a la altitud del Cofre que va hasta los 4 mil 200 metros, pues se debe recordar que va de los 3 mil a los 4 mil 200 metros”, señala.

Durante la mañana las heladas se perciben en la vegetación / Foto ilustrativa: Raziel Roldán | Diario de Xalapa

Sin embargo, lo que le parece realmente preocupante, más allá de la situación interna del Parque Nacional, es lo que está sucediendo hacia afuera de su polígono, pues al parecer el mecanismo del decreto de protección ha estado funcionando, sin embargo existe una muy fuerte presión sobre los ecosistemas que se encuentran alrededor.

Ese es un mensaje que “nos debe llamar la atención a los que hacemos conservación y manejo de recursos naturales, en términos de poder dar estrategias para que hacia afuera del Parque también se den programas de reforestación y de aprovechamiento para la subsistencia de los habitantes locales y asegurar que el desarrollo de los bosques que están dentro del polígono se mantengan en buen estado", insiste.

Reforestación ha dado buenos resultados

El trabajo de reforestación en el Cofre de Perote ha dado buenos resultados, donde no se ha podido, ni se va a poder, es en Ayahualulco donde la producción de papa, haba y de borregos es un asunto de sobrevivencia, consideró el biólogo Jesús Dorantes López, quien destacó que se han reforestado más de 70 mil hectáreas entre el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba.

Local México destina más recursos a la reforestación que EU: AMLO

El especialista, quien fue director de Desarrollo Forestal en el estado, puntualiza que en el Cofre de Perote, desde hace 4 o 5 años se ha relajado la vigilancia forestal, lo que ha permitido que se registre tala clandestina porque hay gente que ya no hace el manejo forestal de sus predios y “se van por la libre”, lo que también tiene que ver también con cuestiones de corrupción.

En su experiencia, la reforestación no sólo se ha dado en el Cofre de Perote, sino también en el Pico de Orizaba, Los Tuxtlas y en Huayacocotla, donde se ha incrementado la superficie reforestada, gracias a los apoyos gubernamentales.

El Cofre húmedo, que da al Golfo de México, insiste, está en buenas condiciones, así como que en la parte que da al valle de Perote donde hay partes conservadas desde Las Vigas hasta Los Molinos y hacia arriba y la parte de Perote hasta El Escobillo, pero en Ayahualulco las cosas están como siempre, no se ha logrado la reforestación.

Ese municipio veracruzano tiene un problema político difícil, pues los habitantes de la cabecera municipal luchan contra los de arriba.

“Estará el poder abajo, pero el dinero está arriba con los productores. Aquí no creo que la reforestación se dé porque la tenencia de la tierra obliga a que la gente la cultive para comer. No puede destinar mayores superficies a la reforestación porque no comería, debido a que los proyectos forestales son a largo plazo”.

Ave en el Cofre de Perote / Foto ilustrativa: Raziel Roldán | Diario de Xalapa

El Cofre de Perote empieza a tener algunos problemas por falta de vigilancia, y la deforestación permanece en Ayahualulco y la parte seca de Perote, pero en general se puede constatar mucha reforestación sobre todo en el Parque Nacional, donde la Conar ha hecho su trabajo, con poco dinero, pero el estar ahí y hacer el trabajo de vigilancia ayuda mucho, concluye.