El Congreso no es para caprichos de Morena, advierte diputado de ese partido

El diputado federal de Morena, Jaime Humberto Pérez Bernabe, consideró que el Congreso local no debe ser utilizado para cumplir “caprichos” del partido en el poder.

Refirió que tanto a nivel local como federal debe existir la división de poderes.

Al ser cuestionado respecto al incumplimiento de la orden del amparo federal con el que se solicitó que el magistrado Marco Antonio Lezama Moo debe ser restituido en su cargo, el legislador consideró que el grupo mayoritario no debe resistirse y aplicar las indicaciones del juez.

Destacó que la Cámara local es la voz de los veracruzanos, por lo que se tiene la obligación de atender y escuchar la exigencia de la población.

“Desde lo local, al igual que en lo federal, se debe actuar con transparencia, cero corrupción y sin revanchismo político. Si ya hay amparos ganados no se pueden tomar decisiones a la ligera, si hay jueces con resolutivos se deben respetar las decisiones y si no están de acuerdo que hagan lo conducente, pero el Congreso no es para cumplir caprichos”, expresó.