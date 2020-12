El Covid-19 no se ha ido de Veracruz: Ramos Alor

Xalapa, Ver.- Los casos de Coronavirus en el estado de Veracruz no han dejado de incrementar, ya que de 523 casos activos que había el lunes, ayer habían pasado a 525, éstos son los que pueden diseminar el virus a otras personas, informó la Secretaría de Salud en Veracruz en su reporte técnico del día.

El secretario de Salud del Estado Roberto Ramos Alor conminó a todas las instituciones, dependencias y empresas a evitar la organización de posadas y cenas navideñas con su personal, ya que eso sería motivo de concentración, donde se comprometerían las medidas sanitarias.

Dijo que los negocios deben actuar en consecuencia y que el transporte público debe seguir con las restricciones como son la disminución de su capacidad, el uso de gel y de cubrebocas de los viajantes.

Local No porque lleguen vacunas nos podremos besar y abrazar: López-Gatell

Llamó a no realizar eventos masivos, porque no están permitidos y exhortó a las familias a reforzar las medidas de seguridad, a no realizar cenas con gran asistencia de personas y mucho menos si los familiares deben trasladarse de un estado o municipio a otro.

Asimismo recomendó no provocar aglomeraciones en tiendas o supermercados y a no asistir a peregrinaciones porque eso puede provocar contagios masivos con el objetivo de lograr las cuatro semanas consecutivas en semáforo verde, ya que de lo contrario se retrocedería. No se debe caer en exceso de confianza, se requiere mucha responsabilidad cívica para mantenerse en verde, insistió porque el virus no se ha ido de estado, sentenció.

El número de casos positivos acumulados es de 40 mil 716 en 207 municipios del estado, cifra en la que también se registra un incremento. El número de personas fallecidas pasó de 5 mil 914 a 5 mil 978.

Al día de ayer se tenía registradas a 26 mil 294 personas recuperadas, sin embargo 9 mil 855 continúan en observación al ser sospechosas de estar contagiadas de Covid-19, en 185 municipios.

La zona centro del estado continúa siendo la que más casos registra, por lo cual en ella se encuentra el riesgo más alto. Veracruz es el municipio con mayor número de casos, con 8 mil 805, 33 más que ayer; seguido por Xalapa que sigue con 2 mil 627, igual que ayer; Orizaba registra 2 mil 433; Córdoba con 2 mil 265; Boca del Río con 1mil 15; Río Blanco con 702; Fortín con 673; Ixtaczoquitlán con 587; La Antigua con 562; Nogales con 472; Medellín con 439; Alvarado con 323; Mariano Escobedo con 303; Coatepec con 290; Úrsulo Galván con 252; Perote con 243; y Paso de Ovejas con 137.

→ Recibe las noticias más importantes, alertas, reportajes e historias en tu celular, ¡Con un solo clic!

En la región sur se encuentra a la cabeza Coatzacoalcos con 2 mil 407 casos; seguido de Minatitlán que tiene mil 229 casos; Cosamaloapan con 843; Cosoleacaque con 443; San Andrés Tuxtla con 426; Agua Dulce con 179, Acayucan 174, Carlos A. Carrillo 163, Jáltipan 136 y Ángel R. Cabada con 106.

Mientras que en el norte del estado, la ciudad que encabeza el número de contagios es Poza Rica, con 2 mil 240 casos; Tuxpan con mil 267; Pánuco con 621; Martínez de la Torre 522; Papantla con 487; Coatzintla con 333; Tihuatlán con 282, Álamo Temapache 167, Pueblo Viejo con 122, Misantla 102.

Te recomendamos ↓