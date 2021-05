El cuarto que el gobierno quería en la cárcel era a un servidor, pero se equivocaron: Yunes Márquez

Veracruz, Ver.- “Con amenazas el gobierno del estado intento meterme a la cárcel pero yo le digo a Cuitláhuac, te equivocaste eres muy pequeño para un pueblo tan grande”, aseveró el panista, Miguel Ángel Yunes Márquez tras la marcha que se realizó en su apoyo.

Durante el plantón llevado a cabo luego de la marcha que se realizó en las calles del centro de la ciudad, el panista denunció que desde que confirmó sus aspiraciones por la alcaldía de Veracruz el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez busco por todos los medios sacarlo de la contienda bajo fuertes amenazas hacía su persona y su familia.

Local OPLE aprueba candidatura de Patricia Lobeira en sustitución de Miguel Ángel Yunes

Indicó que el gobierno pretendía que él fuera el cuarto en la cárcel luego de la detención de los candidatos de la alianza Veracruz Va en Tuxpan, Tihuatlán y Minatitlán, Rogelio “N”, Gregorio “N” y Nicolas “N”.

“El cuarto que el gobierno quería en la cárcel era un servidor, me querían meter a la cárcel por delitos inexistentes, me han amenazado, a mi familia, nos han denunciado ante todas las instancias y llegaron al grado de decirme que si renunciada a la candidatura desaparecerían todas las denuncias, pero ellos no conocen a Miguel Ángel Yunes, no conocen a los Yunes, no nos doblamos”, sentenció.

En ese sentido argumentó que dentro de su trayectoria política nada ha sido fácil y que ha tenido que luchar contra corriente y que siempre ha salido victorioso de los ataques por lo que aseguró que se han equivocado quienes lo creen perdido.

“Yo le digo a Cuitláhuac, te equivocaste, eres muy pequeño para un pueblo tan grande”, aseveró.

Hizo hincapié en que la decisión del Tribunal Electoral de Veracruz ya fue impugnada y está en la espera de que se resuelva a su favor.

Finalmente agradeció el apoyo de toda la militancia de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, pero según él también se sumaron activos de los municipios aledaños como Medellín de Bravo, Alvarado, Tlalixcoyan y Xalapa.