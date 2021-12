El de José Manuel "N" no es un caso armado políticamente: Gobernador

Que un juez determinara la vinculación a proceso de José Manuel "N" demuestra que no fue un caso armado ni construido políticamente para afectar a ningún adversario, sino que había una investigación con pruebas que el juez valoró y consideró que eran suficientes para vincular al presunto responsable, expresa el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

“Nosotros seguiremos siendo respetuosos, nos interesa mucho que haya justicia en el caso del candidato asesinado, que se aclare es nuestra petición a las instancias, que se actúe de manera muy apegada a derecho”, insiste.

Yo creo que así se ha realizado por parte de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial estatal, al menos hasta este nivel.

Descarta que pudiera haber una reunión con el senador Ricardo Monreal Ávila porque “hay mucho juego mediático y tenemos opiniones diferentes. Lo único que tenemos que hacer es respetar, yo respeto su opinión, no la comparto, yo dialogará con lso senadores veracruzanos y hasta el momento así ha sido”.

Apunta que él no tiene incumbencia en el caso, pues está en manos de la defensa, la Fiscalía y el juez.

Sobre si podría intervenir para que José Manuel N se quedara en el penal de Pacho Viejo para tener cercanía con su familia, indica que eso lo determina la Secretaría de Seguridad Pública, pues hay una normativa interna que se aplicará sin problema.

Reitera que serán respetuosos del procedimiento judicial y vinculación a proceso de José Manuel N, reitera el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien fue abordado por reporteros durante su estancia en tradicional café de la calle Zaragoza de esta ciudad, donde estuvo acompañado por el secretario de Gobierno Éric Patrocinio Cisneros Burgos.

Asienta que ante los señalamientos que se han hecho hacia su persona no ha contestado, ha evitado señalar a nadie, puesto que no se trata de una cuestión política, partidista ni de diferencias políticas, sino de esclarecer un asesinato.

Sobre el homicidio de la hija del alcalde de Zongolica, indica que la fiscala ya tiene dos líneas de investigación y ambas giran en torno del alcalde que es padre de la menor y se hará justicia. Hay indicios muy claros de presuntos responsables y se va a dar con ellos, afirma.

Sobre la ley de ultrajes a la autoridad, insiste que no se trata de la misma que había antes, porque aquella general, no tipificaba los grados de la comisión del delito. “Estamos dispuestos a perfeccionarla, la ley es perfectible, por lo tanto veremos las sugerencias. No estamos cerrados, lo que sí queremos es que ya no exista una puerta giratoria en los juzgados, porque la sociedad se quejaba que los delincuentes encontraban una puerta giratoria por varios mecanismos que sus abogados lograban hacer valer, una de las formas era la violación a debidos procesos cuando aún agredían con armamaento a las policías y nosotros dijimos que ese delito violenta a los elementos, por eso se tipificó exactamente en que consiste una agresión violenta.

En la Constitución se establece que la agresión violenta tiene prisión preventiva.