¿El gas está caro?, se paga más 42% más

Xalapa, Ver.-Al día de hoy el precio del gas LP ha subido alrededor de 42 por ciento en relación con el precio que se pagaba entre abril y mayo del año pasado. El litro ahora cuesta entre 13.12 y 13.40 pesos y por kilo alrededor de 24.30, precio que se mantiene desde el pasado mes de abril.

De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el precio del gas LP registró un aumento de 36 por ciento en marzo de este año en términos anuales. aunque en la realidad el costo del gas al consumidor había subido 37 por ciento al pasar de 9.51 por litro a 13.02. Al día de hoy vale entre 13.12 y 13.40.

En el caso de los cilindros de gas, de marzo del año pasado a marzo de este año, el precio había aumentado 36.16 por ciento, pues de 17.81 pesos por kilo pasó a 24.25 pesos. Sin embargo en algunos estados como Nuevo León, Tabasco y Oaxaca, entre otros el incremento era superior al 40 por ciento. Al día hoy vale 24.30.

De acuerdo con la información vertida por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hasta el mes de abril pasado, el gas en cilindro costaba 23.51 por kilo y el gas estacionario valía 12.56 por litro.

Este sábado 12 de junio, en Xalapa, cuesta 24.30 el kilo y entre 12.56, 13.12 y 13.40 el litro, por lo que esos centavos en un cilindro de 30 kilos significan alrededor de casi 40 pesos de diferencia de una empresa a la otra. De acuerdo con las propias empresas suministradoras en Xalapa y Emiliano Zapata, el costo de un cilindro de 30 kilogramos va desde 688, 716, 719 hasta 726 pesos.

Ante altos precios, usuarios vuelven a utilizar leña

En opinión de los usuarios, el precio del gas es excesivamente caro, por lo que algunas amas de casa han vuelto a utilizar leña aunque están conscientes que eso afecta su salud y al medioambiente, pues dicen que no hay de otra. Pidieron que el gobierno federal otorgue un subsidio al producto, sobre todo para las clases sociales más vulnerables, porque en algunas familias alguno de sus miembros se quedó sin trabajo

Susana Hernández, quien se dedica a la elaboración de queso, asentó que el producto es muy caro y en el caso de su familia que se dedica a elaborar pan y queso, éste es un producto imprescindible, por lo que se vieron obligados a subir un peso a cada kilo de queso, no a todas las variedades porque también comprenden que hay gente cuya economía es vulnerable. Sin embargo consideran subir el kilo de queso de hebra también un peso, de 90, costaría 91 pesos, ya que requieren un tanque de gas de 30 kilos al día para hacer el proceso de pasteurización.

El precio del pan, aseguró, lo han mantenido en 2 pesos por pieza, porque si suben el precio se afectaría la economía de muchas familias; en este caso, han dejado de hacer pan de repostería porque ya no les sale y al hacerlo más pequeño, los clientes reclaman y ya no quieren pagarlo, explicó.

Socorro Contreras Juárez, quien hace atole para vender, consideró que el precio está muy caro, por lo que para economizar y hacerlo rendir tapa las ollas para que no se escape el vapor y hacer rendir el gas, asimismo cuida de no dejar prendidas las flamas más de lo que se requiera para la cocción de los alimentos. “Cuidándolo lo más que se puede porque es demasiado caro, se supone que iba a bajar”.

Aclaró que no utiliza leña para la elaboración del atole porque también sabe el daño que quemarla representa para el medioambiente y para la salud.

Adelina González compartió que en su casa trata de preparar sus alimentos para dos o tres días para no desperdiciar el gas, así lo utiliza sólo cada dos o tres días, y los demás días sólo van recalentando los alimentos.

Añadió que el gas al ser un recurso no renovable nos lo estamos acabando, pues a mayor demanda, mayor es su precio; por otro lado las energías renovables tampoco son una buena opción por la gran cantidad de bosque y selva que se tiene que talar para colocar ya sea paneles solares o las turbinas eólicas, con lo que se afecta el medio ambiente a las aves y a todos los animales que tenían ahí su hogar.

Por su parte Martha Fernández comentó que hace tortillas y pone frijoles a cocer en fogón de leña, pues afortunadamente tiene el espacio para poder hacer todavía ese proceso; ahí, añadió, prepara los alimentos que tardan más, por lo que es una forma en la que ahorra el gas.

Para Beatriz Martínez Córdoba el precio del gas es altísimo, lo que se resiente más teniendo enfermos en casa porque el dinero no alcanza, de ahí que a pesar de que tiene prohibido utilizar leña, lo debe hacer porque “no le queda de otra y a veces tiene uno para comprarlo y a veces no. Con eso nos debería de apoyar el gobierno, porque ya no se puede, no puede ser que un tanque de 20 kilos cueste casi 500 pesos, porque sólo quedan diez de cambio y el de 30 kilos valga 720 y a veces más”.

Con ella coincidió Carmen Tepetla, quien dijo que para poder mantener la casa con esos costos, deben de trabajar todos los miembros de la familia, máxime ahora que su hijo resultó afectado por el recorte que hubo en su trabajo debido a la pandemia.

Asentó que el precio del gas es muy alto, de ahí que trate de preparar alimentos que no requieran mucho gas para su cocción, por lo que hace comidas más sencillas y ligeras.

Para Silvia Contreras, el precio del gas es exagerado, lo que está muy mal porque hay mucha gente que tiene trabajo fijo ni seguro y éste es uno de los principales productos en los hogares, ya que del gas dependen muchas actividades, por lo que de su precio dependen los precios de otros productos de primera necesidad como el pan, las tortillas y mientras los combustibles sigan subiendo todo lo demás también, por ello dijo que las autoridades federales deberían apoyar al pueblo porque la situación es cada vez más difícil, sobre todo para las familias que tienen niños.

No hay nada barato, todo ha subido, antes la gente podía comer con poco dinero y estar más saludable, pero ahora todo está caro y contaminado.