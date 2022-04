¿Ley Seca ante Revocación de Mandato? Esto dice el Gobernador

El mandatario estatal señala que se analizará si se aplicará la llamada "ley seca" el siguiente fin de semana en que se realizará la consulta de Revocación de Mandato, dado que inicia también la temporada vacacional.

Explica que podría restringirse la venta de bebidas alcohólicas solo en algunas zonas del estado, lo que será consultado con el Comité de Salud el próximo viernes.

"Vamos a analizarlo, supongo que sí, porque como es nacional entiendo que podría darse la ley seca a partir del sábado".

Refiere que ejercerá su derecho de ir a votar aunque no será en la casilla en la que lo hace normalmente lo hace dado que el INE redujo el número.

"Sí va a haber afluencia, hay un ambiente muy bueno de que esté ejercicio democrático se lleve a cabo".

Que dejen de criticar y acepten partidos reducir sus prerrogativas

Sobre quienes critican el uso de recursos para la realización de la consulta popular del domingo, señala que son los mismos dirigentes de partidos políticos que se oponen a la disminución al 50 por ciento de sus prerrogativas, lo que habla de una “doble moral".

En la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia de este miércoles, contestó a la crítica del dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) del gasto en la consulta que pudiera utilizarse en medicamentos para niños con cáncer.

“No se hace ningún gasto adicional, se le dijo al INE que debe ejecutarlo con el presupuesto programado. Si tanto le preocupa por qué no aceptan que se les quite la mitad de las prerrogativas es una doble moral, son los primeros que impugna que se quiten recursos”.

Agrega que en las dos ocasiones en que su administración ha enviado la reforma al Código Electoral de Veracruz para la disminución al 50 por ciento de los recursos públicos destinados a los partidos políticos, los partidos de oposición han interpuestos recursos de amparo.