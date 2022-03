En Veracruz seguirá siendo obligatorio usar el cubrebocas: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, afirma que el uso de cubrebocas seguirá siendo obligatorio en espacios públicos o privados, en el estado, pese a que la cuarta ola de contagios por Covid-19 "va de salida", aunque reconoce que en algún momento "va a suceder".

"Confirmamos que la cuarta ola va de salida; sin embargo, el contagio continúa, no se ha acabado, tenemos defunciones, este fin de semana no hubo, entonces eso es alentador".

En mandatario estatal, refiere en conferencia de prensa de este lunes, que lo que acordó el Comité Técnico de Salud, es que se mantendrán las medidas sanitarias de acuerdo con el semáforo epidemiológico.

Local Hoy inicia vacunación de refuerzo contra el Covid-19 para mayores de 18 años en Xalapa

Luego de que en algunos estados se quitara la obligatoriedad en el uso de cubrebocas en espacios públicos, detalla que aunque en algún momento va a suceder, de manera generalizada, en este momento se debe seguir escuchado a los especialistas.

"Seguirlas (las medidas), debemos seguir cuidándonos para los espacios, no es si es público o no, es si no puedes usar la sana distancia, usa el cubrebocas, va a suceder en algún momento (no usar el cubrebocas), pero no podemos tomar esta medida sin atender lo que opinan los especialistas".

Proyectos en Xalapa

García Jiménez, confirma que apoyarán al gobierno de Ricardo Ahued Bardahuil para que pueda realizar obra pública en las zona más necesitadas de la ciudad.

"Estamos tratando de confluir presupuestos, él trae un plan de obra muy bueno y nosotros estamos apoyando con un convenio que firmamos".

Explica que a través de este se va a proporcionar de una inversión, para que el presidente municipal pueda realizar el plan de obra que tiene proyectado.

Leer más: Cuitláhuac García y Ricardo Ahued se reúnen, buscan generar plan de infraestructura para Xalapa

Asimismo, señala que con los proyectos de colectores pluviales en los que trabaja el gobierno estatal, "se le descarga de esos compromisos" a Ahued Bardahuil y podrá extender su plan de obra.

"Nosotros estamos haciendo una inversión de dos años de más de 400 millones de pesos en Xalapa más lo que él trae que también es bastante bueno porque está haciendo una programación de obra en beneficio de la población que más lo necesita".

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer que se buscará mejorar la imagen de Xalapa / Foto: cortesía | @CuitlahuacGarciaJimenez

Lo felicitó por el esfuerzo de reducir gastos y privilegios que antes se tenían, lo que a su decir no ha sido fácil, además de que, concentró tareas en oficinas para tener ahorro en nóminas y poder ejecutar el plan de obras y pagar deudas.