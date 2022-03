Escuelas de tiempo completo no desaparecen, se realiza un proceso de transición: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que las escuelas de tiempo completo no van a desaparecer, sino que se realizará un proceso de transición relacionado con un nuevo esquema que permitirá que los desayunos y los alimentos se sigan entregando a los menores.

“No es que vaya a desaparecer, se van a modificar formas con las que se están atendiendo algunas escuelas en donde se requiere que los niños estén más tiempo en el plantel, nosotros vamos a seguir manteniendo el esquema”, dijo.

En conferencia de prensa, refirió que se trata de un programa federal, por lo que se esperará que se determinen las acciones a realizar.

“La forma de financiamiento cambia porque se veía que el monto aprobado era uno y lo que llegaba a las escuelas era otro, todo se quedaba en el camino, lo que se pretende es darle a la escuela y que ahí se determine lo que se necesita, cambia el programa, pero las acciones se mantienen, cada escuela va a determinar las acciones a realizar”, expuso.

Destacó que la estrategia educativa, que es atender a la niñez, se mantiene, “se modifican algunas cosas, pero deberemos esperar la etapa de transición y cada escuela irá informando”.

“Los alimentos no se suspenden porque dependen del DIF, hay programas de alimentos fríos o calientes, lo cual se define en cada escuela, durante la pandemia no se detuvo este programa, se va a seguir entregando un desayuno al llegar a la escuela o alimentos al mediodía, no debe haber preocupación al respecto”, comentó.

El mandatario estatal dijo confiar en las acciones que se tomen desde la Dirección del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, sobre el reclamo de los estudiantes en torno a la suspensión de clases presenciales ante el retroceso a color rojo en el semáforo epidemiológico en aquel municipio.

“Confío en el director y sé que no usan la pandemia de pretexto, porque no suspendieron sus actividades, tengo confianza en que consideren lo más conveniente, tienen en sus manos el tacto para hacer lo correspondiente”, expuso.

Refirió que el Tecnológico, es ejemplo de que los programas educativos son funcionales, “son de los estudiantes que queremos, han mantenido en alto, se han cambiado las instalaciones, se puso en alto el nombre del instituto, antes la característica era la grilla, ahora es la educación, la actividad política tiene que caber en una universidad, pero era pura grilla, ahora lo que cunde son las actividades académicas”.

Recordó que al inicio de la pandemia, en este Instituto se crearon más de 10 mil caretas, las cuales fueron entregadas a la población como método de prevención de contagios.

“Cuentan con un aula de alta tecnología informática para simulación por computadora, un aula verde, una supercomputadora, tienen elementos para el desarrollo de proyectos, han sido referente educativo y así continuarán”, manifestó.