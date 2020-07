El Grito, en duda en diversos lugares de Veracruz

La conmemoración del Grito de Independencia y el desfile conmemorativo del 15 y 16 de septiembre, respectivamente, podrían realizarse en municipios de la entidad, según lo que indique el semáforo epidemiológico y con base en las medidas sanitarias contra coronavirus (Covid-19), dijeron alcaldes.

Reconocieron la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que dichas festividades se realizarán en la Ciudad de México con total apego a las medidas sanitarias, por lo que insistieron en que es importante actuar con mucha responsabilidad para evitar que los contagios se disparen.

El alcalde morenista de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, de Morena, dijo no estar bien al tanto de lo dicho por el presidente y sostuvo que en esta capital no hay condiciones para realizar fiestas o celebraciones masivas a causa de la contingencia sanitaria. También pidió la sensibilidad de los habitantes para evitar aglomeraciones y con ello ayudar para que la contingencia sanitaria pueda controlarse.

El alcalde panista de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, indicó que no es momento de decidir si se hace o no la conmemoración del grito y el desfile, porque se tiene que ver cómo avanza la pandemia. "Si se llegaran a hacer, sería una ceremonia con todas las medidas sanitarias, además de que ahora no es momento de estar gastando en celebraciones, sino en apoyos para la gente; esa decisión posiblemente se tome durante la última semana de agosto", refirió.

Al respecto, el presidente municipal de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, del PAN, sostuvo que aún no hay garantías para llevar a cabo esas celebraciones, al igual que muchas otras. "Se pensaba que en julio se iba a controlar y a la fecha sigue en aumento; ya casi estamos en agosto y los casos (de coronavirus) siguen al alza, por lo que es necesario ser muy responsables y si se hace algo sería de manera muy reservada".

Mientras tanto, el perredista Juan Carlos Mezhua Campos, alcalde de Zongolica, respondió que en su municipio sí habrá desfile y la conmemoración del grito en septiembre. "Se trata de un tema muy importante para la gente, porque refuerza los valores de patriotismo, además de que se analizan todas las condiciones y se cuenta con el respaldo de las instituciones de seguridad y protección civil. Estamos viendo la modalidad que sea más adecuada, pero sí habrá conmemoración".

Por su parte, el Ayuntamiento de Tecolutla sostuvo a través de su área de prensa que la conmemoración del Grito de Independencia y el desfile del 16 de septiembre dependen del semáforo epidemiológico, para no arriesgar a los habitantes.

"Hay que festejar que estamos vivos"

La pandemia por Covid-19 que mantiene al estado de Veracruz en semáforo rojo pone en riesgo una de las celebraciones más concurridas, las fiestas patrias, algo que, considera el historiador Alfonso Colorado, no tendrá mayor impacto en el aspecto psicológico pero sí en lo económico, pues en estas fechas hay un repunte en las ventas de hasta el 40%. Lo dicho por el doctor en Historia moderna está reforzado por microempresarios xalapeños, quienes con la esperanza de que la situación mejore hacen un llamado a la población a ser responsable en sus reuniones, “porque si no nunca saldremos de esta situación. Lo primero es la salud”, declaró en entrevista Selene Coronel. Así, hay quienes proponen encuentros virtuales y festejo en casa únicamente con quienes allí habitan. En cuanto a las instituciones, ya visualizan actividades artísticas por Zoom o Facebook para alegrar a la población.

Cecilia Vargas, representante de Chiltanka, sitio xalapeño que se dedica a brindar servicio de bufete y es conocido por sus pambazos, considera importante que las autoridades creen actividades virtuales como el Festival del Pambazo, con lo cual se promueve la venta y el servicio a domicilio, con una reactivación económica, sin arriesgar a la población. “Trabajamos con higiene, con los protocolos que dio a conocer la Secretaría de Salud. Si la ciudadanía consume, con su compra nos ayudan a nosotros y nosotros a otros comerciantes. Es una cadena”.

Blanca Ramírez Gil, docente y promotora cultural, indicó que “para alegrar a la gente un poco y para celebrar la vida, en septiembre tenemos visualizado hacer un concierto virtual a cargo de Son Luna con un poco de danza —todo con las medidas sanitarias—. Estamos pensando en algunas otras cosas de las cuales más adelante daremos noticia. Con la compañía de danza Jóvenes Zapateadores programamos el estreno de un espectáculo. Hay que festejar que estamos vivos”.

Selene Coronel, encargada de negocio familiar de comida expresó: “Aunque la reactivación económica es importante, más importante es la salud. Desde hace cuatro meses cerramos el local al público porque tenemos familia en Europa, lo que nos dio un antecedente de que con la pandemia se iba a poner feo. Nosotros tenemos servicio a domicilio mediante pedido anticipado y también hacemos entregas”.

