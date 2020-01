El Hospital Regional ISSSTE Veracruz brinda con normalidad la atención a derechohabientes

MARCO ARTURO RODRÍGUEZ NOLASCO, en mi calidad de Coordinador de Asuntos Jurídicos del Hospital Regional ISSSTE Veracruz, señalando como dirección electrónica para recibir todo tipo de notificaciones el correo:

marco.rodriguezn@issste.com.mx y el domicilio ubicado en la Avenida Salvador Díaz Mirón, esquina Sayula, fraccionamiento Moderno, C.P. 91918 de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, ante usted, comparezco para exponer:

Que por medio del presente ocurso y con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 9, 10, 11 y demás relativos aplicables de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica; vengo a solicitar de la manera más atenta, que se realice una aclaración respecto de la nota publicada el día jueves 2 de enero de 2020, por el medio de comunicación comercialmente conocido como "Diario de Xalapa" y que fue titulada "Usuarios del ISSSTE reprograman sus citas porque no hay médicos ni medicinas para atenderlos"; lo anterior en virtud de los siguientes puntos:

1.- En la publicación antes mencionada se detalla una presunta "falta de médico y medicinas", por lo que supuestamente los derechohabientes tuvieron que reprogramar sus citas para después del día nueve de enero del presente año.

2.- Se señala que los supuestos hechos narrados ocurrieron en las instalaciones ubicadas en la Avenida Salvador Díaz Mirón de la ciudad de Veracruz.

3.- Se publicó una fotografía de la fachada del Hospital Regional ISSSTE Veracruz.

La aclaración solicitada se presenta en virtud de lo siguiente:

a) No es correcta la información publicada en la nota en comento, ya que en este Hospital los médicos que lo conforman han trabajado con toda normalidad; asimismo y para el caso de aquellos que han solicitado los períodos vacacionales a que tienen derecho, se han dispuesto las guardias correspondientes para cubrir las necesidades de los derechohabientes.

b) Actualmente no existe desabasto de medicamentos en esta unidad hospitalaria (Hospital Regional ISSSTE Veracruz).

c) No se han recibido en la Dirección de este Hospital, la Coordinación de Atención al Derechohabiente o en ninguna otra área quejas o inconformidades derivadas de los supuestos hechos publicados en la nota multicitada.

d) Se considera adecuado mencionar que el Hospital Regional ISSSTE Veracruz es un Hospital de tercer nivel de atención, en donde sólo se acude por referencias de otras unidades médicas o en caso de alguna urgencia.

e) Existen en la ciudad de Veracruz otras unidades médicas pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado a usted, es que se solicita de manera atenta, que se realice la aclaración de la nota intitulada: "Usuarios del ISSSTE reprograman sus citas porque no hay médicos ni medicinas para atenderlos" en donde se manifieste que:

En caso de resultar ciertos los hechos mencionados en la nota denominada "Usuarios del ISSSTE reprograman sus citas porque no hay médicos ni medicinas para atenderlos", se puntualiza que los mismos no tuvieron lugar en el Hospital Regional ISSSTE Veracruz, ya que durante el período conocido como fiestas decembrinas siempre existió personal médico y administrativo suficiente para cubrir las necesidades de la derechohabiencia, asimismo es necesario aclarar que por el momento no existe desabasto de medicamentos, por lo que éstos se han entregado con normalidad.

Para una mayor claridad de lo antes expuesto, se anexa copia de la nota referida. Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención brindada al presente, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial y respetuoso saludo.

ATENTAMENTE

LIC. MARCO ARTURO RODRÍGUEZ

COORDINADOR DE ASUNTOS JURÍDICOS