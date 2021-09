Perdió la vista debido al cáncer, pero podría recuperarla; así puedes apoyar a este joven

Un joven veracruzano de 24 años, llamado Antonio Reyna Vela, utilizó su cuenta de Facebook para solicitar apoyo a sus seguidores, pues debido al cáncer de linfomas perdió la vista.

Le detectaron este padecimiento hace 4 meses, sin embargo, él afirmó que no se rendirá y que luchará por salir adelante.

Cabe mencionar que, podría recuperar su vista si sigue el tratamiento adecuado.

"Desde hace cuatro meses me detectaron cáncer de linfomas, he acudido al IMSS, sin embargo, se ha bloqueado el tratamiento y estoy llevándolo particular y son muchos gastos", expresó en su video.

"Perdí la vista, pero va a regresar, el IMSS no me ha atendido como se debe", afirmó el joven comunicólogo.

Este joven es estudiante de comunicación, y mencionó que sus compañeros le ayudaron a organizar otra colecta hace un tiempo, no obstante, sigue teniendo gastos que no puede cubrir.

"No me voy a rajar, quisiera pedirle un apoyo, un peso, cinco pesos, diez pesos, será un gran avance", expresó esperanzado.

Reyna brindó su número de cuenta y agradeció de antemano a todas las personas que decidan apoyarlo con la cantidad que gusten.

Si quieres donar lo puedes hacer a la siguiente cuenta:

4152-3133-9634-1294 de BBVA Bancomer

Las redes sociales son una herramienta muy poderosa, sobre todo si se utiliza para este tipo de causas, que buscan beneficiar o ayudar al prójimo.