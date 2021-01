El líder del Suterm no me da miedo: García Trujeque

Orizaba, Ver.- “Me voy a romper la ma*%e hasta el último instante, no me van a sacar del sindicato porque me eligió mi gente, y ella es la única que me puede quitar, el comité nacional no, tampoco puede ser juez y parte; si no les caigo bien no es mi problema, dónde dicen los estatutos que si te cae mal un dirigente, quítale los derechos”, aseveró Vicente García Trujeque, líder del Suterm delegación Orizaba.

Al cuestionarle sobre la suspensión de sus derechos por cuatro años, por presuntas diversas anomalías que detectó la Comisión Nacional Electoral de dicho sindicato, dentro del proceso para la renovación del Comité Ejecutivo Seccional en Orizaba, que se llevó a cabo a finales del año pasado, el dirigente aseveró: “el documento me vale ma*%s, a mí me eligió la gente y aquí voy a estar, si tienen hu*%#s que me vengan a quitar mi casa, a ver si son muy cabr*%es”.

Entrevistado en el edificio de la organización, a donde aún no llegan los comisionados de la dirigencia sindical, agregó que cuando hay elecciones del Comité Nacional la firma se la piden a la gente que dice: “jefe, apoyamos a Víctor Fuentes por ti, si ni siquiera viene”.

Agregó: “no me da miedo ponerme con ellos, son seres humanos, qué me puede pasar, lo único es que me jubilen, pero no le voy a dar ese privilegio, tengo 49 años en la CFE, no me voy a jubilar, tengo vida y tengo lo más importante: mis hijos y familia que me apoya para seguir, y mi gente, la que la que me eligió me apoya, qué más puedo pedirle a la vida”.

Indicó que recibe telefonemas de la sociedad que comenta “no somos de la CFE, pero estamos con usted, eso fortalece, no me voy a ir. Ya vieron las circulares, ¿a donde están los delegados que vienen de México?, no es falta de respeto, ¿si nosotros no atendemos a la gente, quien la ayudaría?" Dijo que recibió a un Notario que da fe de los hechos y de los delegados de México ni sus luces; "siguen allá, si vas no te atienden por el Covid, yo aquí estoy trabajando”.

Con documentos, testimonios, videos y fotografías mostró que la asamblea para elegirlo se realizó de forma democrática, el 98 por ciento votó a favor de la planilla que representa.

“Nunca me enviaron un oficio a mí, no firmé ningún documento; nunca me llamaron a comparecer con el falso que levantaron los que vinieron a la asamblea. Todo mundo tiene derecho a defenderse, somos presuntos hasta que no se demuestre lo contrario”, abundó.

Añadió que lo que dicen son mentiras, “marranadas, porque nunca fue así, ahí está el video de la asamblea, no alboroté a la gente, no tengo la culpa que cuando llego me reciban con aplausos y con porras, me lo gané a base de trabajo; ellos subieron ni los pelaron, subí yo y la gente de pie aplaudiendo, ¿eso es un delito?, deberían de aprender a que los quiera la gente, no tienen ese compromiso y ese cariño en el corazón, por eso no me voy a ir”, reiteró.

Invitó a los del comité nacional a venir a Orizaba. “A mí no me quitaron los derechos sindicales. Hacemos una asamblea abierta con la prensa y la Secretaría del Trabajo, y que gane el mejor”.

Apuntó que lo sancionan 4 años porque en 3 años hay elecciones nacionales y tienen miedo de que participe. “Nunca lo había pensado, pero ahora ya me avivaron el gusanito, he recibido llamadas de Quintana Roo, Michoacán, Vallarta, del occidente, Guadalajara; Xalapa, Poza Rica, Tuxpan y todos me apoyan. Tuve la oportunidad de irme a México con Rodríguez Alcaine, pero no me fui por la gente, porque la quiero, es mi vida, mi familia”.

Finalmente recordó que tuvo cáncer y fue desahuciado porque necesitaba un riñón y tuvo Covid-19, “gracias a los compañeros y a mi familia, vivo. México nunca se preocupó por los enfermos de Covid; aquí, los metimos a sanatorio particular y pagamos nosotros, por eso existe de parte de la gente un compromiso moral conmigo”, concluyó.