El mesero que en tres décadas también ha tenido que ser psicólogo

XALAPA, Ver.- Desde que tenía 17 años y ante la necesidad de llevar un ingreso a su casa, empezó a trabajar como mesero en algunos eventos mientras estudiaba.

Aunque tiene una carrera técnica, Jesús Teodoro Hernández Landa de 51 años, nunca la ejerció. En abril próximo cumplirá 25 años como mesero en el conocido Bar México ubicado en el corazón en la ciudad, donde la ha hecho hasta de psicólogo.

Local Muere zorro atropellado en la “carretera de la muerte”

Estar del otro lado de la barra, le permite tener un trato más directo e íntimo con sus clientes y convertirse en su paño de lágrimas en momentos en que buscan solamente desahogarse.

En el oficio lleva ya 33 años y ha podido atender a artistas, funcionarios y hasta gobernadores.

“Como todo oficio empírico empecé en eventos y poco a poco se va uno enrolando, va uno agarrando experiencia, se va uno capacitando para tener un mejor desempeño en el trabajo y poco a poco se va uno colocando en las empresas”, recordó.

De lo que más le gusta de su trabajo es el trato directo con el cliente y poder atenderlo con gusto y dedicación.

En ese tiempo todavía estudiaba pero poco a poco nos fuimos enrolando en el oficio de mesero. Empecé en eventos, banquetes, luego se va a uno capacitando en las empresas recibe uno cursos de preparación de alimentos, coctelería y más

Gracias a tu trabajo ha podido sacar a delante a sus cuatro hijos, la mayor de ellos, es profesora y la menor sigue estudiando, lo que lo hace sentir orgulloso.

“No me puedo quejar” responde al ser cuestionado sobre si su labor es bien remunerada.

Asegura que quien visita Xalapa no puede irse sin antes pasar a tomarse una copa al Bar México por lo que en varias ocasiones ha podido atender a algunas celebridades que de momento no vienen a su mente.

Local Bajo efectos del alcohol, joven ingresa al mar

He atendido a artistas, gente de la farándula, al actor (Arturo) Peniche, recuerdo una vez que vino; no viene a mi memoria en este momento algún otro (...) también funcionarios. En alguna ocasión vino por ahí de pasadita Fidel Herrera, pero no era muy asiduo aquí, él era de otros cafés

El hecho de que sea un bar y que tengan que cuidar su imagen, ha hecho que no muchos funcionarios, sobre todo de alto rango, visiten en lugar. De los gremios que sí lo visitan constantemente están los maestros, doctores y hasta reporteros y fotógrafos.

Vienen muchos reporteros, doctores, maestros, gente de la UV, es muy concurrido y variada la clientela

Entre las bebidas más solicitadas están las micheladas, clamatos, sangrías, cerveza y el whisky, brandy o ron pues la idea de visitar el lugar es tener un rato ameno y acompañarlo de un buen trago.

Aquí uno da pero también recibe muchas enseñanza, se aprende a conocer a la gente, a ser un poco psicólogos, captar sus necesidades, qué es lo que necesita. El chiste es que el cliente se vaya satisfecho