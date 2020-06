El municipio de Veracruz tiene más obras que en el estado: Fernado Yunes

VERACRUZ, Ver.- El presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez llamó a los ciudadanos a reflexionar para que en las próximas elecciones no se dejen llevar por el canto de las sirenas donde se prometen arreglar los problemas en tres años.

Al inaugurar la obra de repavimentación con concreto hidráulico del acceso al hospital de Tarimoya mediante una transmisión en vivo en las redes sociales del municipio, el edil destacó que su gobierno ha hecho más obras que el mismo gobierno del estado.

Hizo referencia que tan solo en estas tres semanas se invirtieron más de 100 millones de pesos en tres obras mientras que el gobierno estatal se encuentra en una parálisis.

Somos el municipio que más obra está haciendo en todo el estado de Veracruz, estamos haciendo más obra que el gobierno del estado inclusive y eso la verdad me hace sentir muy orgulloso y animado

En ese sentido, Yunes Márquez llamó a la ciudadanía a reflexionar su voto en las próximas elecciones a realizarse en el 2021 tras manifestar que al concluir la pandemia habrá serios problemas en materia económica y se necesitará de gobernantes que puedan sacar adelante el municipio, el estado y el país.

Lo importante de hacer la reflexión es pensar que vamos a querer el día de mañana, si el día de mañana vamos a querer regresar al canto de las sirenas, al que me diga mentiras para que me sienta mejor hoy y que me diga que vamos a arreglar todos los problemas de Veracruz en tres años, así como si fuera sacarse de la bolsa la lana, la realidad es que necesitamos trabajo de continuidad que nos permita que los veracruzanos y el municipio caminen al progreso

Aseguró que cuando termine su gestión entregara resultados a su sucesor y confió en que se de constancia, trabajo y continuidad como se ha hecho en el municipio de Boca del Río donde en los últimos años ha gobernado Acción Nacional.