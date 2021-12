El policía también es humano y debe ser protegido: Hugo Gutiérrez

El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, remarca que el policía también es humano, tiene familia y debe ser protegido, pues de lo contrario, podría ser captado por la delincuencia organizada.

Ante el cuestionamiento de la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Anilú Ingram Vallines, durante su comparecencia, sobre el delito de ultrajes a la autoridad, el funcionario estatal señala que este siempre ha existido en el Código Penal de Veracruz; sin embargo, dijo que las reformas que se realizaron en la pasada legislatura fueron porque “el policía también es humano, tiene familia y debe ser protegido”.

Local

“Si tu al policía no lo proteges, la delincuencia organizada lo va a querer captar, acuérdate que cuando tú llamas por una emergencia a quien le vas a llamar es al policía, entonces qué mejor que lo cuides. Yo siempre he dicho cuando te quejas de un policía es porque tenemos primero que checar cómo estamos en la sociedad, los policías son los reflejos de las sociedades”.

Reitera que el delito siempre ha existido pero lo que se hizo fue armonizarlo y se establece que todos los delitos que se cometan con violencia serán de prisión preventiva oficiosa.

“Nosotros estábamos trabajando con códigos penales que no tienen nada que ver con el nuevo sistema (…) muchos abogados litigantes estaban aprovechando que los estados no tenían acorde su código penal y la gente estaba saliendo y saliendo, en el Código Penal de Veracruz, era más castigado un taxista que no traía concesión, a un delincuente que le tiraba balazos a un policía”.

Ante esto, agradeció las modificaciones realizadas en la ley al señalar que él representa a todos los policías “y es duro cuando está en peligro tu vida, saber que si lo detengo como quiera lo van a soltar”.