El PRD en Veracruz es solapador de un gobierno dictador: Movimiento Independiente Progresista

El dirigente del Movimiento Independiente Progresista del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Evodio Velázquez Aguirre, afirmó que el Sol Azteca en el estado de Veracruz se ha convertido en solapador de acciones de “dictadores en el gobierno que encierra a los políticos porque no comparten su idea y que son una copia mal hecha del presidente de la República” Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa subrayó que decidieron conformar ese movimiento puesto que el PRD ha perdido la congruencia política, pues en el estado, el presidente del partido, Sergio Cadena Martínez “no ata ni desata”.

“No tengo nada en contra de él, pero la realidad es que no hay institucionalidad partidaria, no se ha reunido el partido desde la elección pasada en un consejo estatal, pareciera que se reúne solo para elegir candidaturas y para comercializar candidaturas y eso no lo podemos seguir permitiendo”.

Agregó que el instituto político ha extraviado el rumbo porque la cúpula dirigente que ha sido la misma que ha gobernado y administrado al partido desde hace ya más de 10 años, ha sumergido al partido en una profunda crisis.

“Que nos ha llevado a ser un partido en este momento con menos del 4 por ciento de preferencia electoral y haber perdido en la elección pasada donde se disputaron seis estados de la República y en el 2021 y 2018 con antelación, haber perdido 19 registros estatales en todo el país”.

Sin embargo, aunque al final se perdieron 16 registros en el país, más de la mitad, esto significa que no se están haciendo bien las cosas en la dirigencia nacional.

“Que no se están haciendo bien las cosas en la cúpula partidaria que ha extraviado y secuestrado al PRD. De ahí nace la idea de convocar a un movimiento independiente en todo el país que busca fortalecer una idea progresista, ciudadana, libertaria que busque construir una plataforma y programa de gobierno que podamos ponerlo a consideración del pueblo de México”.

Con ello, se espera que en los próximos comicios del 2023 y 2024 puedan participar “rescatando al Partido de la Revolución Democrática para que vuelva a servirle al país”.

Sostuvo que tienen dos objetivos en esta primera etapa, para lo que están recorriendo el país con la organización “Vamos” que estuvo a punto de ser partido político, para abrir al PRD y escuchar diferentes voces que no será cómodas para la cúpula del partido y rescatar el partido histórico del país de la izquierda mexicana.

Llamó a los perredistas que se han alejado del partido por las decisiones cupulares para hacer una reflexión y recuperar el camino.