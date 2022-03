¿Va o no va el tren ligero de Xalapa? Lo sabremos en abril, dice AMLO

Será en abril cuando se decida si se realiza o no el proyecto de tren ligero para Xalapa y zonas aledañas confirma el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa mañanera.

Precisó que, aunque se cuenta con tiempo para su realización y no se ha cancelado la posibilidad de este proyecto, será necesario analizar si es viable su realización ya que su administración solo puede comprometerse a realizar “uno o dos” proyectos más de este tipo.

“Estamos en eso, todavía no se cancela la posibilidad y estamos en tiempo, ya tenemos que resolver en abril sobre este proyecto, como uno o dos más ya no podemos comprometernos a proyectos grandes porque no nos va a alcanzar el tiempo”, dijo.

En ese sentido, el mandatario federal expuso que es necesario terminar muchas obras que se encuentran en proceso. Y es que, explica que su intención es que todas ellas queden concluidas a finales del 2023 de tal forma que en el 2024 los recursos sean utilizados para la operación y mantenimiento de las mismas. “(Queremos) ya no acercarnos a septiembre del 2024 sino todo en diciembre del 2023 (…) Tenemos que definir por tiempo”, insistió.

Además, indicó que el futuro de este proyecto dependerá también de los resultados de la consulta popular de revocación de mandato que se llevará a cabo el próximo 10 de abril y en la que se decidirá su permanencia en la presidencia de México.

Finalmente, López Obrador expuso que otra de las dificultades que ha encontrado durante su gestión para le realización de obras es la falta de empresas constructoras responsables ya que dijo, muchas de las existentes “se fueron creando para la corrupción”.

Dijo que esta situación es “heredada del desastre neoliberal” y que se dan detectado empresas grandes que tienen más abogados que ingenieros debido a que recibían contratos y desde que los recibían ya estaban pidiendo ampliaciones. “Nosotros hemos enfrentado eso y como hemos cuidado eso hemos podido salir adelante. Es falta de empresas responsables”.

El proyecto de tren ligero para Xalapa, fue anunciado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y contempla, en su primera fase, un recorrido de 17.32 kilómetros que irá de Banderilla al Velódromo, con 10 estaciones. En su segunda etapa contempla un segundo tramo, del Velódromo a Coatepec.

Se trataría de un tren ligero que comparte vías con trenes de carga y se proponen composiciones múltiples con dos unidades, con capacidad para entre 250 y 300 personas.