El Presidente quiere leyes a su medida: Reynaldo

Xalapa, Ver.- Espanta y altera el sistema nervioso de la política mexicana que el Presidente amenace con perseguir, investigar y destituir de su cargo a jueces federales por el único hecho que no le gustó que dictaron suspensiones provisionales para que no se aplique la reforma que presentó para la Ley de la Industria Eléctrica, señala el abogado Reynaldo Escobar Pérez.

Esa situación deja en claro -expone quien ha sido alcalde de Xalapa, procurador de Justicia y secretario de Gobierno- la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, pues cómo es posible que el Presidente acuse a jueces de contravenir una disposición presidencial.

En entrevista para Abc Xalapa Radio con Víctor Murguía Velasco, director de Diario de Xalapa, Reynaldo Escobar apuntó que desde 1917, con Venustiano Carranza, todos los presidentes han querido moldear los términos de la Constitución a su medida, como si fuera un traje, para cumplir sus compromisos, y “vemos que ni se cumplen los compromisos porque el país está en medio de un rezago social enorme y una pobreza pavorosa que tiene a más de la mitad de la población viviendo con las mínimas posibilidades de sobrevivencia y una desigualdad social que está a punto de generar una violencia que nadie quiere”.

Agregó que el olfato político de los mexicanos capta un mal aroma de confrontación, de lucha entre los partidarios del Presidente y de quienes no lo son, “eso no debería suceder en un país donde debido a la situación económica y criminalidad podría derramarse sangre inocente”.

Mencionó además que se nota la falta de institucionalidad “del Presidente que juró guardar y hacer guardar la Constitución y a dos años de distancia amenaza con reformarla”.

Señaló que las garantías individuales son las que tutelan los jueces federales a través de los juicios de amparo, "que es lo que sucedió con las empresas que vieron afectadas su esfera de competencia y de trabajo con la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el Presidente", explicó.

Reynaldo Escobar en la entrevista apuntó que la iniciativa presidencial en materia eléctrica se contrapone al artículo 28° constitucional, que dice que están prohibidos los monopolios en el país porque tenemos un régimen de economía mixta donde el estado participa junto con iniciativa privada.

Lo malo, añadió, es que el Presidente que juró guardar y hacer guardar la Constitución amenaza con enviar una iniciativa al Congreso de la Nación que autorizaría la modificación a la Constitución Política de la República para que se haga una reforma eléctrica su modo.

Se requiere, puntualizó el abogado y político, que el Presidente vea con más respeto a los otros poderes: Legislativo y Judicial y a las legislaturas de los estados, pues no es posible que también amenace con destituir a un gobernador que fue electo por ciudadanos de su estado, por el hecho de contradecir sus mandatos y caprichos.

Mencionó que todos los días y a todas horas los jueces emiten suspensiones provisionales; cuando la vida de alguna persona corre peligro debido a tortura se podía promover el juicio de amparo que ordenaba a las autoridades a poner en libertad a los presuntos autores, pero hoy pueden pasar en prisión preventiva hasta dos años privados de su libertad sin juicio previo.

Reiteró que el jefe del Ejecutivo pisotea el juicio de amparo y amenaza con enviar modificaciones a la Constitución para hacer las leyes como traje a la medida, porque se ve el campo del derecho desde el punto de vista del político, que está falto de conocimiento de la ley, que es la columna vertebral del sistema jurídico y político del país.

“Se antepone el interés político y partidario por encima del interés nacional, la Constitución es la ley suprema de toda nación y tiene candados para no ser materia de revisión como se pretende hacerlo. No se puede cambiar a capricho de ningún gobernante, sin bien ha habido una etapa en la que les ha dado una 'reformitis' a los presidentes del país que quieren dejar huella, una nueva Constitución a su salida, hay otros que han tenido que ser frenados por la presión social para que no concluyan en una reforma constitucional que les alargue el periodo o que les permita la reelección”, dijo Escobar Pérez.

En la parte final de la entrevista realizada ayer en Abc Xalapa Radio, el exprocurador de Justicia dio una recomendación en el sentido de que se calmen los ánimos. “No hay por qué confrontarse, todo debe hacerse a la luz del derecho, por lo que se le tendría que buscar otra salida a la aplicación de la Reforma Energética que quiere el Presidente, porque él tendrá que rendir cuentas de ésta a su salida y no le va a gustar recibir el trato que ha dado a sus antecesores”.

“Con la vara que midas serás medido, hay que tener cuidado con lo que se hace en el ejercicio pleno del poder para que cuando ya no se esté ahí se pueda responder con honestidad y claridad”, concluyó.