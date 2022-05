¿Pepe Yunes participará en el proceso electoral del 2024?

Xalapa, Ver.-El diputado federal, José Yunes Zorrilla, dijo desconocer si será candidato o no en la contienda electoral para la gubernatura del 2024, pero sí estará participando en dicho proceso que le permita a la oposición obtener el cargo de elección más importante de Veracruz.

“Yo me veo en el 2024 como en el 2021, no sé si sea candidato, pero estaré participando, me veo participando en un proceso que aglutine liderazgo, propuestas, que sea competitivo para darle solución y viabilidad al Estado. No tengan duda que voy a estar contribuyendo con la construcción de un frente amplio que permita ganar la gubernatura de Veracruz”, dijo.

Al ser cuestionado sobre su futuro político, manifiesta que en el proceso anterior su participación fue difícil, pero “había que salir a dar la cara y como uno iba a quedarse sentado, cruzado de brazos, eso era lo cómodo”.

Comenta que una de sus ideas es que “si quieres participar en política y darle algo a la sociedad, no debe ser en las fáciles, tiene que ser cuando te toque, asumiendo el riesgo”.

Por otra parte, puntualiza que el bloque Alianza Va por México, conformado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, frenará la Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al mencionar que se pretende desmantelar al actual árbitro electoral en México.

Local ¿Por qué Tarek "N" quiere un amparo?; tribunal federal le niega derecho

En su opinión, Morena no cuenta con una mayoría calificada para aprobar la Reforma, ya que los partidos de oposición no apoyarán la misma.

Te puede interesar: Falleció Ignacio González Rebolledo, reconocido político veracruzano

“A, diferencia de la Reforma Eléctrica que tampoco pasó, el PRI no le ve ninguna bondad a esta Reforma Electoral, con la Reforma Electoral posiblemente hay bastantes temas que pueden considerarse en función de lo que ni siquiera se envió y que hay que atender”.