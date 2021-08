Recuento de daños en Xalapa continúa; serían dos semanas más de trabajos

Xalapa, Ver.- El director de Protección Civil de Xalapa, José de Jesús Vargas Hernández, dijo que dado que siguen recibiendo algunos reportes por afectaciones del huracán “Grace” en la ciudad se hará un alcance a la solicitud de declaratoria de emergencia y estimó que serán dos semanas más las que estén trabajando para atender y resarcir los daños en la ciudad.

“Es algo que tenemos que hacer cuidadosamente, además de que las lluvias las vamos a tener intermitentemente, no tanto como la que se nos presentó como tal del huracán, pero sí vamos a tener lluvias que de cierta manera van obstaculizando un poco de llevar a cabo las actividades de manera corrida, pero sí se va a estar trabajando pese a esa circunstancia”, dijo.

Recordó que el censo se levantó desde el mismo sábado pasado dado que se tenía que realizar la evaluación de daños para la solicitud de la declaratoria de emergencia que está en curso, por lo que son alrededor de 420 viviendas dañadas y cerca de 2 mil 016 personas afectadas.

“Y seguimos recibiendo algunos reportes todavía los cuales tenemos que hacer los análisis, las evaluaciones de daños para poder hacer un alcance en esa solicitud de declaratoria de emergencia que hicimos, ya tenemos el avance de acuerdo a las reglas de operación, pero podemos sumar en un alcance todas las demás personas que estén haciendo todavía el llamado para considerarlas en cuanto a los apoyos que se les puedan otorgar”.

Refirió que una de las tareas que tienen es la rehabilitación tanto de las viviendas que resultaron afectadas y que todavía tienen agua en su interior, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Protección Civil del estado, Seguridad Ciudadana, Protección Civil Municipal, Medio Ambiente y otras.

“Hay maquinaria del área de Obras Públicas, Medio Ambiente, haciendo la limpieza sobre todo en aquellas casas donde hubo arrastre de materiales de las partes de los cerros, de arriba que se vinieron como arrastres materiales y que obstaculizan algunas vías de comunicación dando prioridad a las principales vías de circulación; los árboles que se pidió que se retiraran ya es una labor que se terminó y ahorita estamos en la vuelta a la normalidad realizando las acciones que comento”.

Familias en riesgo

Recordó que dos días antes de la entrada del huracán Grace estuvieron realizando perifoneos en las colonias en riesgo donde se les hacía del conocimiento a las personas para que acudieran a los albergues, pero las personas no siempre atenden al llamado.

“El hecho de que las personas no quieran ir a los albergues no nos exime de toda esta actividad preventiva que se llevó a cabo; sin embargo, no podemos vulnerar sus derechos humanos, no los podemos obligar, ellos están en la situación de poder decidir si asistían o no y en ese sentido pasa que se les hace la invitación y la gente recurre en primer término a ir con los familiares, vecinos y el fin de semana solo fueron tres semanas las que asistieron y que en este momento optaron por retirarse de los albergues”.

Agregó que es inminente que se dé la declaratoria de emergencia, pero mientras eso sucede, están repartiendo ya despensas, cobertores, colchonetas en distintos puntos de la ciudad además de que los recorridos van a continuar para entregar estos apoyos en coordinación con el DIF estatal.