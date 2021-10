El SAT debe recaudar, no amenazar, dicen representantes de IP

Xalapa, Ver.- El trabajo de la encargada del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro es recaudar y hacer bien su trabajo, señala Bernardo Martínez Ríos, presidente de la Canaco Xalapa.

Con él coincide Juan Carlos Díaz Morante, presidente de Coparmex Xalapa, quien opina que cada empresa es responsable de cumplir con sus obligaciones en este caso los impuestos, por lo que si las autoridades correspondientes detectan cualquier evasión fiscal deben proceder y hacer las auditorías para determinar si hubo o no evasión fiscal.

"Si somos objetivos, ese es su trabajo. Ella está ahí para recaudar y la idea es que no se caiga en prácticas que puedan percibirse como amenazas", añade Martínez Ríos.

Comenta que en la oficina del SAT de Xalapa ha habido siempre apertura al diálogo y los casos que se han registrado en la Canaco local, lo atiende el síndico del contribuyente, por lo que los casos se han atendido apegados a lo que se puede dentro de la ley.

Díaz Morante agrega que los empresarios están conscientes que deben cumplir con el pago puntual de sus impuestos, por lo que está de más que se los estén recordando, si alguna empresa no lo está haciendo sabe perfectamente que puede ser acreedora a alguna sanción.

Martínez Ríos opina que este gobierno debe seguir enfocándose en cuidar a las Mipymes y al empresariado porque en las circunstancias por las que atraviesan luego de la contingencia sanitaria y la crisis, hay muchos a los que se les dificulta o les será más difícil pagar sus impuestos.

Actualmente, gracias a la contabilidad electrónica es más fácil para el SAT detectar a los que están atrasados o no han pagado, por lo que han visto que hay las invitaciones a ponerse al corriente, lo cual no es nuevo.

Reitera que lo único que no quiere el empresariado es que ante la premura de recursos se utilicen mal las herramientas y se caiga en una presión al empresariado porque eso pudiera ocasionar que la situación de algunas empresa, que pende con hilos, cerrara.

Debe reinar la prudencia, insiste, eso es algo en lo que el régimen puede contribuir, pues parece que es un impuesto al flujo de efectivo o a las ventas.

“Sabemos que hay una base de datos a los que siempre se les va a exigir el pago o se les va a exhortar, pero hay otra base de contribuyentes que hay que sumar para que crezca la hacienda pública y el gobierno pueda dar abasto a sus gastos y que ese dinero sirva para multiplicar la economía".

Miscelánea Fiscal

Veracruz, Ver.- Tras la aprobación de la Miscelánea Fiscal que propuso el Gobierno de la República y tras la critica del sector empresarial que acusó la medida como “terrorismo fiscal”, el empresario veracruzano Antonio Chedraui Mafud considera importante que se exija a las autoridades que la recaudación de impuestos se haga de manera responsable y con utilidad para los contribuyentes.

Al preguntarle al respecto, el empresario señala que no entiende todavía el alcance que tendrá la reforma en materia fiscal, pero señaló que observa como favorable que se privilegie a pequeños contribuyentes.

Sin entrar en polémica, Chedraui Mafud comenta que es positivo que se haya establecido un pago porcentual sobre las ventas para propietarios de pequeños negocios, pues se trata de empresas que en la mayoría de los casos no cuenta con la capacidad para contratar a un contador o tener las herramientas que se usan en compañías más grandes.

“La verdad no la entiendo, están tratando de que muchas personas que tienen con pocos ingresos en lugar de tener la complejidad de hacer una declaración y un contador, etc, etc, etc, sean tazados desde el punto de vista fiscal con un pago porcentual sobre tus ventas; ahí estoy de acuerdo porque hay negocios pequeños que no pueden tener o un contador en el negocio contador o toda la estructura que necesitas para cumplir con la complejidad, porque es un rollo a veces hacer las cosas”, reconoce.

El veracruzano menciona que muchos ciudadanos no pagan impuestos no por que no quieran hacerlo, sino porque existe un exceso de trámites o procedimientos para poder realizar las contribuciones al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sin embargo, indica que se debería de dar las facilidades para cumplir con el pago de los impuestos a todos los sectores.

“Lo que yo he entendido, la parte de mucha gente que no paga impuestos por lo complejo, no porque no quieran pagar sino porque se les hace difícil, se les facilite y también quienes no están cumpliendo con los impuestos que cumplan, yo creo que se le debe simplificar en todos los niveles.”

El martes 26 de octubre, el Senado de la República aprobó en lo general y sin modificaciones la Miscelánea Fiscal que fue enviada por la Cámara de Diputados, en medio de críticas de la iniciativa privada y grupos de oposición, que calificaron la propuesta como un acto de “terrorismo fiscal”.

La titular del SAT, Raquel Buenrostro, respondió en una entrevista que concedió a la OEM que no se puede hablar de terrorismo fiscal el acto de cobrar impuesto a los contribuyentes.

Antonio Chedraui Mafud señaló que los ciudadanos deben de estar vigilantes y pedir al gobierno que el dinero que surja de la recaudación de impuestos sea bien invertido en salud, educación y seguridad.

Registro de Federal de Contribuyentes

Córdoba, Ver.- Juan Francisco Castillo de los Santos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Córdoba mencionó que las formas de buscar ampliar la base tributaria está siendo errónea pues sectores como los estudiantes, ¿cómo harán para poder generar un impuesto de lo que los padres les manden para su formación?

“Es desafortunada la opción de meter a un registro federal de contribuyentes de forma arbitraria donde un estudiante como hará para declarar lo que puedan recibir de sus padres, dicen no van a tener complicación u obligación, pero tarde o temprano los van a fiscalizar”.

Y es que la tarde de ayer, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nivel nacional declaró que no es terrorismo fiscal pedir a la gente pague sus impuestos pues a decir de la declarante aún existen empresas grandes que están evadiendo este impuesto siendo un número exacto 892 empresas tan solo en el 2020.

Por dicha declaración, la polémica empezó a desatarse entre las Cámaras de comercio y en la ciudad de Córdoba, el presidente de Canacintra emitió su opinión respecto a este tema pues mayores de 18 años deberán ya hacer valer esta ley, “considero que los estudiantes deben de dedicarse a eso y entiendo hay quienes tengan quien les pague la carrera, pero otros más trabajan y estudiando, pero tener problemas con el SAT para que aclares el porqué te depositaron eso no debería de ser”.

El declarante afirmó que no está en contra de lo que la Jefa del SAT declaró, sin embargo, debería de ampliarse la base de otra forma pues hay personas que tienen actividades económicas en lo informal y no están tributando, “habría que discutir si un joven de 18 años debería de tener ese compromiso”.

Cuestionado sobre si el Senado podría parar o hacer cambios en este tema dijo que hace falta interés de estas personas pues estos están dispuestos a no entender que votan, pero si quieren quedar bien.

Finalmente recordó que es importante que la gente se sume a “jalar la carreta” y ampliar la base tributaria buscando en la informalidad y presionando a los sectores grandes.

Destino de los recursos fiscales

Orizaba, Ver.- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), no se aparta de la tributación fiscal, el gran tema es el destino de los recursos fiscales, afirmó Octavio Gracián Malpica, vicepresidente de ese organismo en Orizaba, por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Orizaba-Córdoba (CCO), Luis Cruz Montesinos, consideró que, si bien no es un delito exigir que se paguen los impuestos, la Miscelánea Fiscal se hizo al vapor y no dio tiempo que la Iniciativa Privada la discutiera, ni aclarara.

En entrevista Gracián Malpica, añadió que el año próximo se contempla una contribución tributaria de confianza, de acuerdo a los ingresos directos.

Indicó que los recursos fiscales son mal empleados desde los municipios, estados y la Federación, pues hay huecos, opacidades; destinan recursos con el Ejecutivo, “escuchábamos el impresionante presupuesto para el Ejército, pero los temas de salud que no son bien atendidos”, aseveró.

Recordó que el diputado federal, Sergio Gutiérrez, presidente del Congreso dio cifras alegres de inversiones, pero el estado de Veracruz sigue pidiendo prestado de forma incoherente.

“En Veracruz se castiga la generación de empleos con el impuesto a la nómina y no sabemos, desde hace diez años, a dónde se desina ese recurso; se vuelve caja chica del gobierno estatal ese 3 por ciento”, subrayó.

Consideró que fue una desvergüenza pasar del 2 al 3% el impuesto a la nómina, que se usaba para pagar deuda a pesar de que cada dependencia tiene su presupuesto para obras y acciones, abundó.

Por su parte, Cruz Montesinos recordó que cuando vino el presidente de la coordinación del Congreso, la directiva del Colegio de Contadores hizo la observación al legislador de que la Reforma Fiscal tiene huecos que van contra el contribuyente normal.

Demandaron que se analice bien porque tiene fallas y lagunas que deben corregirse, así como revisarse. “Según se lo llevó de tarea el diputado”, dijo Cruz el presidente del CCE.

Dijo que también se enviará un exhorto al Senado para que queden estipulados las lagunas de la reforma, que traerá problemas al contribuyente. “No es terrorismo, pero la forma de ejecutar no es la adecuada, es diferente”, concluyó.

