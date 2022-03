Síndico de Alvarado, señala que alcaldesa y regidores obstruyen su labor

El síndico del ayuntamiento de Alvarado, Jaime Abel Tiburcio Herrera, denunció públicamente que la alcaldesa, Lizzette Álvarez Vera, y los regidores supuestamente, obstruyen su labor al no convocarlo debidamente a las sesiones de Cabildo.

En conferencia de prensa, dio a conocer que presentó dos juicios para la protección de los derechos político electorales ante el Tribunal Electoral de Veracruz, mismos que, dijo, espera que sean resueltos conforme a derecho.

Refirió que, además de la violación a sus derechos, los ediles presuntamente han hecho contrataciones sin informarle y supuestamente, ocultando la información financiera del ayuntamiento.

"Son varias las decisiones que han tomado sin que yo esté enterado, yo estoy fundamentando aquí en cada uno de los juicios que presenté los actos que se han hecho en mi contra, contratos de todo tipo que se hacen al interior de la administración sin que exista transparencia”, expuso.

Manifestó que aunque le preocupan las diferencias y confrontaciones que ha tenido con los demás integrantes del Cabildo, “el daño más grave es que este tipo de decisiones no consensuadas podrían repercutir en el avance del gobierno municipal”.

"Me han obstruido, violentado, obstaculizado y no me han permitido ejercer mis funciones, de mi parte siempre habrá disposición para trabajar”, comentó.

Mencionó que las actas de las sesiones de Cabildo, de las cuales no estaba enterado de los temas discutidos y aprobados, las ha firmado bajo protesta escribiendo de puño y letra una leyenda de su inconformidad.

“Yo me deslindo de cualquier responsabilidad que pudiera darse en mi contra, pido que haya respeto y apego a la legalidad y que se me permita ejercer las funciones como síndico porque para ello fui votado. Vine a denunciar públicamente porque es una situación que ya me ha desgastado. Estas diferencias iniciaron desde el comienzo de la administración porque yo descubrí ciertas anomalías con las que no estuve de acuerdo”, expresó.