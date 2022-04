Procedimiento legal contra Torre Centro continúa: SEDEMA

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, Juan Carlos Contreras Bautista, afirmó que el procedimiento legal con el que se tiene detenida la obra de la Torre Centro ubicada en el puerto de Veracruz continúa.

Entrevistado en el marco del inicio del Operativo “Disfruta tus Vacaciones Seguras 2022”, señaló que el amparo otorgado esta semana fue para los propietarios de los primeros dos pisos y se relaciona únicamente con permitirles el paso.

“Hay un amparo, pero para la entrada, para no bloquear la entrada porque hay interesados en el primer y segundo piso que tienen que ingresar, el procedimiento sigue, en ningún momento se dice que la obra no puede seguir, dice: no bloquear el acceso, sigue clausurado, pero no se pude tapar el acceso que son los dueños de los dos departamentos”, expuso.

Local 90 hectáreas del Cofre de Perote fueron arrasadas por el incendio de Ixhuacán de los Reyes

Por otra parte, destacó que desde la administración estatal continúa el rechazo para los proyectos de minería a cielo abierto.

Leer más: Más de 12 mil elementos listos para la seguridad en Semana Santa

Recordó que quien autoriza este tipo de permisos es la Semarnat; sin embargo, se ha reunido con ambientalistas que le hicieron llegar documentación sobre las acciones que se deben implementar ante el rechazo a este tipo de proyectos.

“El ente que da las autorizaciones es Semarnat, en este caso cuando se nos presenta un proyecto de minas sólo es para opinión técnica, nosotros no damos autorización para minas a cielo abierto o metálicas, donde sí damos autorización es para minas de grava y piedra”, expuso.





Destacó que desde el año pasado fue clausurado un proyecto que se pretendía establecer en Yecuatla, “ese se clausuró, no tenían autorización, esa fue por parte de la Procuraduría de Medio Ambiente, pero un servidor no estaba al frente de la Sedema”.

“Desde el gobierno del Estado no se otorgan permisos, pero sí hay un posicionamiento en contra, además de que se tiene relación directa con los ambientalistas, el mensaje siempre ha sido en contra de la minería a cielo abierto”, comentó.