Esterilización de perros y gatos, aminora violencia animal

Veracruz, Ver.- El riesgo de no esterilizar mascotas como perros y gatos es que la mayoría no encuentren un hogar digno y hasta sufran violencia animal, alertó el médico veterinario Víctor Manuel Zumaya Calvo.



En entrevista destacó la importancia de la esterilización animal ya que contribuye a disminuir la sobrepoblación de caninos y felinos además de que evitaría los periodos de celo de las hembras que son perseguidas por más de 15 machos que se vuelven agresivos.



Indicó que el no esterilizar a los animales provoca que muchos cachorros terminen en la calle, muertos, enfermos y representen un problema de salud pública para la sociedad.

“Es importante la esterilización de animales, con esto ayudamos a aminorar la sobrepoblación desmedida y evitamos que estos animales vayan a parar en las calles, abandonados a su suerte, convirtiéndose en un serio problema de salud pública, un ejemplo es que cuando una perra anda en celo, aumentan las agresiones caninas hacia las personas”, explicó.



Otro de los problemas que se presentan es la defecación y micción continua en la vía pública para marcar sus territorios o para cumplir con sus necesidades fisiológicas.



Pidió a la población que no se dejen llevar por mitos o por sentimientos ya que esterilizarlos es un acto de amor y responsabilidad con sus mascotas.

Afirmó que de manera constante se realizan campañas de esterilización y los interesados pueden pedir informes en su sitio en Facebook Esterilizaciones Zumaya en donde se publican las diversas campañas e información relacionada al bienestar animal.