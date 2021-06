El voto manda y hay condiciones para sufragar: OPLE

Xalapa, Ver.- Consejeros electorales del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz llamaron a la ciudadanía a salir a votar el próximo 6 de junio, ejercer ese derecho y hacerlo con la confianza de que existen las condiciones sanitarias y de seguridad para emitir un sufragio en paz.

La consejera electoral Mabel Aseret Hernández Meneses dijo que es importante que la gente se anime y salga a votar porque hay boletas esperando por ellos en las casillas para además, no dejar la decisión de este domingo en manos de otras personas.

“¿Por qué ir a votar este 6 de junio? Si hay tantos factores en contra aparentemente y es que tiene que ver con la pandemia, pero también con que es una elección muy polarizada donde hay muchos actores políticos que todos quieren ganar, convencer a la ciudadanía y me parece que es precisamente por esta coyuntura que estamos atravesando que la ciudadanía se tiene que preocupar por salir a elegir quiénes serán sus próximos representantes”, dijo.

Refirió que en las casillas habrá medidas de seguridad sanitaria para evitar que haya propagación de Covid-19 además de que se cuidará la sana distancia, se aplicará gel para los votantes y será obligatorio el uso de cubreboca para emitir el sufragio.

“También tienen que saber que pueden llevar su propia pluma para votar, si no quieren tener contacto con los marcadores que se les da en la casilla y la tinta que se utiliza para marcar el dedo no alberga bacterias ni virus, es naturalmente antiséptico y por ese lado no hay ningún riesgo, aquí lo más importante es que se pueda votar en espacios con suficiente ventilación”, dijo al recordar que habrá seguridad pública desplegada para evitar incidencias.

El consejero Juan Manuel Vázquez Barajas apuntó que votar es necesario, una obligación y un derecho, pero además es ejercer la calidad de elector de nombrar a los mandatarios.

"Nosotros somos los mandantes, en consecuencia, elegimos a quienes administran, votar es un ejercicio cívico, pero no solo eso, es un ejercicio que genera democracia (…) es una responsabilidad social, las y los ciudadanos tenemos la obligación de nombrar a los alcaldes, a los diputados, senadores, presidentes de México”.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Sin embargo, llamó a hacerlo con paz, armonía y seguridad, “estoy seguro que la construcción de una ciudadanía crítica, propositiva, que genere políticas públicas acorde al desarrollo humanos, de respeto a los derechos humanos, al desarrollo integral, a tener un medio ambiente donde podamos caminar, construir sin miedo a andar, todo esto nos lo canaliza la democracia”.

Abundó que la violencia no es el arma para convencer, sino que es algo nocivo de la democracia que debe ser eliminada por lo que llamó ala población a salir a votar para construir un sistema democrático con valores y principios democráticos.

El consejero electoral José Roberto López Pérez reiteró que esta jornada será la más grande de la historia de México y del estado de Veracruz en la que podrán votar 5 millones 979 mil 606 personas; sin embargo, dijo que lo más importante es que se representará la esencia misma de la democracia.

“Es la posibilidad real de que la ciudadanía salga, libremente acuda a las urnas a emitir su voto en favor de la fuerza política, candidata o candidato de su preferencia, esencialmente cualquier sistema que se jacte de ser genuino en términos democráticos descansa en la premisa fundamental de la libertad”, dijo.

De esa forma expuso que los consejeros municipales y distritales están listos para hacer su trabajo y respetar el voto que las y los ciudadanos hayan depositado en las urnas.