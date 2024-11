Jorge Romero gana elección del PAN en Xalapa con 392 votos; Adriana Dávila obtuvo 57

En la votación para elegir a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, los resultados en Xalapa fueron 392 votos para Jorge Romero, 57 para Adriana Dávila y 3 nulos, informó Pedro Antonio Alvarado Hernández, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN.

A nivel estatal todavía no hay cifras. Gabriel Medardo López García, presidente de la Comisión Electoral en el estado de Veracruz, señaló que solo uno de los 130 centros de votación que funcionarán no se pudo instalar, debido a que no se presentaron los funcionarios de casilla, hecho que sucedió en Playa Vicente, pero en el resto de los municipios se realizó sin incidentes.

Dijo que la votación de los militantes concluyó poco después de las 17 horas como estaba contemplado, por lo que los primeros resultados preliminares se tardarían al menos dos horas más para poder tenerlos.

Los panistas, dijo, acudieron para votar este domingo por las dos opciones: Jorge Romero, quien fue coordinador parlamentario de la bancada panista y Adriana Dávila, para encabezar la dirigencia nacional por los siguientes 4 años.

Comentó que a las 19 horas apenas se estaba terminando con el trabajo de integración de los paquetes. En particular, en Veracruz se está en proceso de recolección de las información y se lleva un porcentaje de información bastante bajo como para poder hablar de los resultados.

Nos falta, tal vez, un par de horas para ya tener una mejor tendencia o algo así

En general, comentó que no hubo incidentes fuera de lo habitual. “La verdad es que durante la jornada sí hubo algunos temas que tienen que ver más con lo logístico. Hubo algunos errores menores con la integración de los paquetes electorales, que no son responsabilidad de los candidatos ni mucho menos, sino de los órganos nacionales o estatales, pero fueron mínimos”.

Funcionaron 129 centros

Expuso que lo más grave que se registró fue simplemente, que ni siquiera es grave, es que no se pudo instalar el que se ubica en el municipio de Playa Vicente. “La razón en realidad fue la ausencia de los funcionarios. Es lo que sabemos. Ya cuando llegue el paquete con el acta del incidente o de la incidencia, pues sabremos un poco más”.

La realidad, apuntó, es que en general, en todo el estado, se colocaron los centros de votación y la jornada se desarrolló con calma, en orden y en un par de horas se podrá saber con más certeza cuál fue el porcentaje de participación.

Serían aproximadamente 26 mil los militantes que tuvieron el derecho de participar.