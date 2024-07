En "campaña sucia" contra Rocío Nahle hubo "portafolios de dinero": AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador consideró que durante la campaña electoral para la gubernatura de Veracruz hubo quienes usaron "portafolios de dinero" para emprender "campaña contra Rocío Nahle García".

En la conferencia de prensa de esta mañana, el mandatario federal nuevamente salió en defensa de la gobernadora electa, Norma Rocío Nahle García asegurando que la campaña en su contra no cesó.

Leer más: Rocío Nahle confirma a José Luis Lima Franco como titular de Sefiplan

Ante medios de comunicación manifestó que cuando él visitó la entidad para realizar actos de supervisiones se percató de la "campaña sucia".

Local Rocío Nahle inicia en Misantla su gira de agradecimiento por los 30 Distritos locales

Criticó que en medios de comunicación nacional se mencionaba que había un empate entre la candidata de Morena y partidos aliados y el candidato de oposición, José Francisco Yunes Zorrilla, pero las cifras eran distintas.

AMLO afirma que la candidata electa de Veracruz ganó por más de un millón de votos

"En la campaña estaba empatado en Veracruz, supuestamente, pero eran portafolios de dinero, me imagino, ¿no?, para los medios, dinero y dinero para la guerra sucia en contra de Rocío (Nahle García), y el Reforma, El Universal, y Televisa ahí estaban", expuso.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Al respecto, destacó que la diferencia entre Nahle García y el segundo lugar fue de más de un millón de votos.

"Cuando ves los resultados, los datos son otros, decían que era un empate, pero las cifras demuestran que no es así, que nunca hubo empate, Rocío (Nahle) siempre fue a la cabeza y por eso la atacaban", expresó.

Leer más: Rocío Nahle anuncia a Margarita Santopietro Peralta como titular de Sedesol

Mencionó que las campañas sucias se debieron a que "hubo nerviosismo" en los opositores que no querían que la Cuarta Transformación llegara a la administración federal y los gobiernos estatales.

"Ahora que hubo un poco de nerviosismo en la situación cambiaria porque no lo esperaban, porque los analistas le creen al Financiero, al Reforma, y le creen a los que se ficen expertos, ellos decían: 'Sí va a ganar la presidencia el movimiento de la Cuarta Transformación, pero no va a ganar la mayoría del Congreso, no va a ganar en la Ciudad de México, no va a ganar en Veracruz', en Veracruz ¡qué bárbaro!, hubo una campaña terrible contra Rocío (Nahle)", comentó.

¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Encuentra más información

Finalmente, pidió a los representantes de la oposición aceptar los resultados y aceptar las acciones que se emprendan desde las administraciones federal y estatales.