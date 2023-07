Si quieren apoyar a “corcholatas”, deben pagar con su dinero: Cazarín a diputados locales

Desde el Congreso de Veracruz se advirtió a los diputados y diputadas locales que no se pagarán viáticos o se brindarán apoyos a quienes hayan decidido o tengan la intención de participar en las asambleas informativas que las “corcholatas” de Morena realizaron y vayan a llevar a cabo en la entidad.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín, aseguró que no permitirán el pago de viáticos a las giras de los presidenciables.

“El congreso no va a pagar ni un peso para ninguna corcholata. Yo no puedo hacer ninguna manifestación, porque hay un acuerdo del partido, donde no puedo manifestarme por ninguno”, dijo.

Aunque aclaró que los legisladores pueden acudir a los eventos políticos de los aspirantes a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, ninguno de ellos deberá financiar los viáticos erogados con dinero del erario.

“Eso no está permitido y no estoy de acuerdo. Pueden ir al evento sí, pero que pongan de su bolsa, en el Congreso no vamos a dar a nadie ni un solo peso para hacer campaña a favor de las corcholatas”, expresó.

¿Habrá apoyo para aspirantes?

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Corro Mendoza aseveró que desde el Congreso no se brindará apoyo económico ni oficial a ninguno de los aspirantes.

“De parte de nosotros no (hay apoyo), hay muchos otros que están haciendo mucho proselitismo”, expresó.

Desde el Congreso de Veracruz se advirtió a diputados que no se pagarán viáticos o se brindarán apoyos a quienes hayan decidido participar en las asambleas informativas | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

La legisladora hizo un llamado a sus homólogos para evitar hacer uso de los recursos públicos para participar en eventos públicos e incluso para hacer el llamado al voto o publicidad que favorezca a alguno de los candidatos.