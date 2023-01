¿Nueva alianza? PRD no descarta trabajo con PRI y PAN para elecciones del 2024

El dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez aseguró que están abiertos a la posibilidad de hacer alianza con el PRI y el PAN en el estado para el proceso electoral del 2024.

No obstante, manifestó que si bien tienen una simpatía por ir juntos el día de la votación donde se renovarán la gubernatura y diputaciones federales y locales, esperan que no se tome el “modelito” que tanto el PRI como el PAN han hecho a nivel nacional.

En entrevista, el líder perredista pidió que los institutos políticos busquen la participación de la sociedad y que la gente se haga sentir.

Local Ahued llama a no dejarse engañar con temas políticos; pide que lo dejen "chambear"

¿Existen reuniones entre PRD, PRI y PAN rumbo a las elecciones en Veracruz?

Comentó que hasta el momento no se han reunido, pero que mantienen una misma visión para rescatar el estado del gobierno de la cuarta transformación.

"Ciertamente no llegamos a la etapa formal, son diálogos de amigos, de encuentros amables y vamos transitando bien. Yo soy aliancista cien por ciento, pero necesitamos sentarnos”, expuso.

Cadena Martínez afirmó que no tienen conflicto en que el PAN o el PRI encabece la candidatura a la gubernatura, pero pidió que sea un candidato afín a los ciudadanos, que levante expectativas y que se consulte al electorado, “podemos llegar a acuerdos, pero no adelantar vísperas”.

Dejó en claro que no han roto lanzas ni han sacado las espadas, ya que existe buena relación con los líderes de Veracruz, aunque no le gustó el modelito nacional con el que se acordó que el PAN sea quien postule al candidato a la presidencia de la república en el 2024.

Sergio Cadena Martínez agrega que mantienen una misma visión para rescatar el estado del gobierno de la cuarta transformación | Foto: Itzel Molina | Diario de Xalapa

¿Qué opina Sergio Cadena Martínez sobre los hechos violentos ocurridos en Veracruz?

Por otra parte, comentó que tanto el gobernador Cuitláhuac García como la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, y el titular de la Secretaría de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, “andan a toda madre” pese a los hechos violentos que se han registrado en Veracruz durante los últimos 5 años.

En su opinión, los funcionarios estatales andan en camionetas blindadas y con seguridad, mientras que las y los ciudadanos están sin ninguna protección ante la presencia del crimen organizado.

“El estado es de la delincuencia organizada, no hay gobierno, no hay orden, ellos están en una burbuja, fíjate cómo se mueve la Fiscal, cómo se mueve el gobernador, fíjate cómo se mueven los secretarios de gobierno, hay homicidios dolosos, feminicidios y no hay orden”, argumentó.

Sergio Cadena Martínez criticó que los funcionarios estatales andan en camionetas blindadas, mientras que los ciudadanos están sin ninguna protección | Foto: Roberto Téllez

El líder perredista criticó el hecho de que en los últimos cinco años no se ha hecho nada por detener la violencia que se vive en la entidad, resaltando entre ellos los homicidios dolosos.

Comentó que sólo se requiere analizar las cifras de muertos en los cinco años de administración para ver qué no han hecho nada en materia de seguridad.