Julen Rementería declina en favor de José Yunes y llama al PAN a concretar alianza

Veracruz, Ver.- El senador del Partido Acción Nacional (PAN) Julen Rementería del Puerto aclara que para que le vaya bien a Veracruz se deben dejar de lado las aspiraciones personales y declinó en favor de José Yunes Zorrilla para abanderar la alianza de las fuerzas políticas PAN, Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Dijo que el PAN fue el único que levantó la mano para participar en este proceso electoral venidero como aspirante al gobierno del estado, pero considera que es mejor hacerse a un lado y sumar fuerzas con Yunes Zorrila para sacar a Morena de Veracruz.

"Lo que tenemos que hacer los que queremos que a Veracruz le vaya mejor es dejar de lado cualquier aspiración personal, cualquier ambición, cualquier intento de participar por legítimo que sea esta aspiración para poder sumar nuestras fuerzas a aquello que pueda dar más posibilidades de lograr el triunfo para rescatar a Veracruz", destaca.

¿Hay conflictos al interior del PRI y el PAN en Veracruz?

En ese sentido el senador llama a la dirigencia estatal del PAN concretar la alianza para no seguir poniendo en riesgo al estado.

"El único que había dicho voy, soy yo y ahora lo que tenemos que hacer, mi partido es cerrar y materializar esta alianza que ya sea un hecho, nuestra candidata a la presidencia de la república es Xóchitl Gálvez Ruiz y en Veracruz con un muy buen candidato como es Pepe Yunes, tratando de sumarnos, realmente sumándonos para que el 2 de junio del 24 se convierta en el gobernador electo del estado de Veracruz", expresa.

Comentó que el priista debe ganar para rescatar al estado que se encuentra sumido en la inseguridad, la falta de atención médica, sin infraestructura y en condiciones de desamparo.

"No podemos equivocarnos de nuevo, Veracruz no aguanta otros seis años, la solución esta con Pepe Yunes, es un hombre con experiencia, que conoce la administración municipal, desde el área legislativa, de cómo se construyen los presupuestos, es veracruzano, porque hay otros que no lo son y andan participando", externa.

Afirma que aún de las diferencias que pueda haber no serán mayores que las coincidencias.

Finalmente Rementería del Puerto aborda el tema de la desbandada de priistas y que ahora apoyan a los candidatos de Morena en donde consideró que ademas de inconfruentes, esta acción demuestra que ponen por delante sus condiciones personales antes que un proyecto en colectivo.

"Por decirlo de manera muy puntual, clara y cortes, pues incongruencia porque realmente aquello que tanto dirigiste durante tantos años, realmente lo pensabas o solamente posabas para ello, lo que ganó fue las condiciones personales y cuándo las condiciones personales van por delante de los que quieres para la colectividad, tu no sirves como político" declara.