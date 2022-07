Elecciones de Morena: militantes llegan de último momento y... se quedan sin participar

"Queremos votar" gritaban decenas de militantes y simpatizantes de Morena que llegaron de último momento al parque Juárez para poder emitir su voto en esta elección interna en la que se eligen los consejeros distritales de Morena y que ya no pudieron participar.

Los quejosos pedían que se les diera la oportunidad de emitir su voto; aunque se les explicó que el cierre sería a las 17:00 horas, lo que causó la molestia de los morenistas.

El presidente del centro de votación, José Antonio González Perales señaló que minutos antes de las 17:00 horas ya no había fila en ese centro de votación por lo que después de esa hora, ya no se les podía permitir participar para no incurrir en alguna falta.

"El asunto fue que yo a las 5 de la tarde ordené el cierre de este centro de votación y no había ninguna fila, la fila se formó en el momento en que les informé de esta situación. La información se dió, a las 5 se cerró (la votación)en todas los centros de votación".

Señaló que por disposiciones oficiales del Comité Ejecutivo Nacional no se podía permitir la votación después de las 17:00 horas para evitar poner en riesgo la asamblea.

"Nosotros queremos tener representantes, yo no puedo ir en contra de eso, se estipuló en el mensaje que se les dió 15 minutos antes que por favor formaran una fila porque si estaban en la fila a las 5 de la tarde todos serían atendidos así nos fuéramos a las 8 de la noche".

¿Cuántas personas votaron en las elecciones de Morena?

Refirió que se estima que en este centro votaron cerca de 16 mil personas, lo que quedará definido con el escrutinio y cómputo. Este proceso está siendo resguardado por elementos de la Policía Municipal.

"Al final vamos a colocar una manta con los números a los que llegaron cada candidato. Aún no nos dicen donde se van a concentrar las boletas, pero nosotros como presidentes tenemos la responsabilidad de concentrarlas".