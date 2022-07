Morena: Llama Cuitláhuac a no arriesgar la unidad buscando la candidatura a la presidencia

“Pero qué necesidad, para qué tanto problema" dijo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez citando la canción de Juan Gabriel al referirse a los aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia de la República.

Durante su discurso en el evento con la militancia de Morena, "A 4 años de la Victoria del Pueblo. Celebremos la Democracia", llamó a recapacitar y no adelantarse la competencia interna pues consideró que es mejor no arriesgar la unidad del Movimiento.

"Conviene recapacitar un momento y no adelantarnos en la competencia interna por la candidatura presidencial, considero que es mejor no arriesgar la unidad del movimiento o como diría el difunto Juan Gabriel, pero qué necesidad, para qué tanto problema".

Acompañado por diputados locales, legisladores federales, senadores, funcionarios de su gabinete y alcaldes de la región Xalapa, el mandatario estatal remarcó que, a 4 años, la cuarta transformación está dando resultados tangibles.

Además, destacó que en su administración son políticos porque hacen política, “no confundir con politiquería, no nos dedicamos a la grilla ni hacemos política barata, en nuestro movimiento de la cuarta transformación definimos una ruta, tenemos una ideología, servir al pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Señaló que el movimiento tiene adversarios políticos porque afectan los intereses corruptos de los grandes beneficiarios del régimen anterior y en el 2024 van a intentar echar reversa de lo que han transformado hasta ahora.

De ahí que subrayó, tienen la obligación política, moral y militante de hacer avanzar el movimiento.

"Esta es la actitud que nos va a juzgar la historia, no olvidemos que estamos frente al juicio histórico del primer triunfo del movimiento de los últimos tiempos, del movimiento progresista, popular, de bienestar social, de justicia, que pretende acabar para siempre con el régimen de corrupción que encabeza un gobierno del lado del pueblo y para el pueblo".

El mandatario estatal remarcó que, a 4 años, la cuarta transformación está dando resultados tangibles | Foto: José Luis Hernández | Diario de Xalapa

Expuso que en 2024 tanto el Instituto Nacional Electoral (INE), como el Tribunal Electoral, intentarán favorecer a los partidos "conservadores" e incluso inhabilitar a los futuros contendientes del Morena, “pero desde aquí le reiteramos a la derecha retrógrada, no podrán con el pueblo, el pueblo desea que siga la cuarta transformación, y eso nadie lo va a detener".

García Jiménez destacó que "no le han quitado ni una pluma a nuestro gallo", refiriéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador pues mantiene un 65 por ciento de aprobación, mientras que todos los que "pintaban" para liderar a la oposición han quedado “desplumados a medio camino".

Expuso que, por si fuera poco, los "embates mediáticos" siguen fortaleciendo “al presidente del pueblo”, por lo que llamó a la militancia a seguir fortaleciéndose internamente al lado del pueblo.

"Unidos no habrá quien nos detenga, es un movimiento del pueblo y para el pueblo y tenemos, quienes estamos al frente, que mantener nuestros principios de honestidad, de austeridad, de no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo, así aun con un INE corrompido por el poder económico nadie podrpa detener el gran margen de ventaja que ya desde ahora lleva Morena rumbo a la presidencia 2024-2030”.